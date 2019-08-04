Игнашевичу запретили руководить командой с бровки, но он не мог сдержаться

Источник: Спорт-Экспресс

Трибуны приняли гол Лебеденко

Это был первый матч, где Сергею Игнашевичу официально запретили «вести себя как главный тренер», потом что у него нет необходимой лицензии. Официально эту роль пока исполняет Николай Савичев, который и на пресс-конференции должен ходить вместо Игнашевича. Думаю, Сергей Николаевич этому факту рад больше всех.

Но никакие запреты не заставили Игнашевича менять поведение у бровки. Как и в предыдущих играх, тренер все 90 минут провел на ногах, подсказывая команде.

Хоть «Торпедо» и было явным фаворитом, показать «тику-таку», как в стартовом матче первенства с «Факелом», у хозяев не получилось. Бело-черные владели преимуществом, но уже на первых минутах едва не пропустили: лидер торпедовцев Рязанцев грубо обрезал в центре поля, и Амур Калмыков уверенно реализовал контратаку. Благо для «Торпедо» — из офсайда.

Капитан автозаводцев исправился очень быстро. В одной из следующих атак Рязанцев вывел на удар Галояна, и тот точно пробил в ближний угол.

Казалось, проблем у «Торпедо» в это воскресенье не будет никаких. Но это ощущение передалось и футболистам: в середине тайма Калмыков после навеса в штрафную счет сравнял, и в этот раз — без нарушений.

На второй тайм «Армавир» вышел с приличным опозданием, но дополнительные минуты в раздевалке гостям особо не помогли: Лебеденко из центра штрафной послу чудовищной ошибки защитника забил свой первый гол в этом сезоне, принеся команде победу. Трибуны, кстати, встретили мяч форварда с позитивном, хотя фанаты противились его возвращению в «Торпедо» — из-за истории из 2004 года, когда Лебеденко, тогда еще 21-летний, принял решение перейти в «Локомотив».

«Армавир» в концовке наиграл на гол. Пару раз черно-белых выручил Кеняйкин, еще несколько раз форвардам гостей не хватило чуть-чуть точности. «Торпедо» дотерпело до конца, взяло три очка и продолжило погоню за лидерами.

«Человек много сделал для России, должно быть место исключениям»

У Николая Савичева после матча спросили, как он относится к тому, что Игнашевич во время матчей не может исполнять обязанность главного тренера.