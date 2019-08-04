Игнашевичу запретили руководить командой с бровки, но он не мог сдержаться
РФС ранее запретил
РФС ранее запретил
Это был первый матч, где Сергею Игнашевичу официально запретили «вести себя как главный тренер», потом что у него нет необходимой лицензии. Официально эту роль пока исполняет Николай Савичев, который и на
Но никакие запреты не заставили Игнашевича менять поведение у бровки. Как и в предыдущих играх, тренер все 90 минут провел на ногах, подсказывая команде.
Хоть «Торпедо» и было явным фаворитом, показать «тику-таку», как в стартовом матче первенства с «Факелом», у хозяев не получилось.
Капитан автозаводцев исправился очень быстро. В одной из следующих атак Рязанцев вывел на удар Галояна, и тот точно пробил в ближний угол.
Казалось, проблем у «Торпедо» в это воскресенье не будет никаких. Но это ощущение передалось и футболистам: в середине тайма Калмыков после навеса в штрафную счет сравнял, и в этот раз — без нарушений.
На второй тайм «Армавир» вышел с приличным опозданием, но дополнительные минуты в раздевалке гостям особо не помогли: Лебеденко из центра штрафной послу чудовищной ошибки защитника забил свой первый гол в этом сезоне, принеся команде победу. Трибуны, кстати, встретили мяч форварда с позитивном, хотя фанаты противились его возвращению в «Торпедо» —
«Армавир» в концовке наиграл на гол. Пару раз
У Николая Савичева после матча спросили, как он относится к тому, что Игнашевич во время матчей не может исполнять обязанность главного тренера.
— Мое мнение такое: да, правила существуют, но должны существовать
|Сергей Игнашевич
|Арсен Папикян
|Артур Галоян
|7′
|Амур Калмыков
|31′
|Игорь Лебеденко
|61′
|90
|Алексей Кеняйкин
|35
|Константин Руденок
|16
|Максим Шоркин
|22
|Петр Тен
|17
|Михаил Багаев
|45
|Алексей Концедалов
|47
|Сергей Божин
|64
|Денис Кутин
45′
|7
|Александр Рязанцев
|92
|Радик Хайруллов
|77
|Илья Самошников
|7
|Азамат Гурфов
|10
|Игорь Лебеденко
|90
|Олег Поляков
|20
|Артур Галоян
46′
|9
|Амур Калмыков
|11
|Константин Кертанов
|11
|Эдуард Лусикян
60′
|27
|Олег Калугин
68′
|99
|Никита Безлихотнов
|24
|Андрей Лях
|33
|Наиль Замалиев
81′
|28
|Руслан Магаль
88′
|4
|Денис Клопков
|4
|Александр Елисеев
|77
|Руслан Рзаев
60′
|33
|Иван Сергеев
70′
|17
|Иван Иванченко
|44
|Артем Самсонов
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Буланов(Россия, Саранск)