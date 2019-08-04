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21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игнашевичу запретили руководить командой с бровки, но он не мог сдержаться

РФС ранее запретил де-факто главному тренеру москвичей Сергею Игнашевичу демонстративно руководить командой во время матчей, поскольку у него пока нет необходимой лицензии. Помощник Игнашевича — Николай Савичев — считает, что для рекордсмена сборной России нужно сделать исключение.

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Источник: Спорт-Экспресс

Трибуны приняли гол Лебеденко

Это был первый матч, где Сергею Игнашевичу официально запретили «вести себя как главный тренер», потом что у него нет необходимой лицензии. Официально эту роль пока исполняет Николай Савичев, который и на пресс-конференции должен ходить вместо Игнашевича. Думаю, Сергей Николаевич этому факту рад больше всех.

Но никакие запреты не заставили Игнашевича менять поведение у бровки. Как и в предыдущих играх, тренер все 90 минут провел на ногах, подсказывая команде.

Хоть «Торпедо» и было явным фаворитом, показать «тику-таку», как в стартовом матче первенства с «Факелом», у хозяев не получилось. Бело-черные владели преимуществом, но уже на первых минутах едва не пропустили: лидер торпедовцев Рязанцев грубо обрезал в центре поля, и Амур Калмыков уверенно реализовал контратаку. Благо для «Торпедо» — из офсайда.

Капитан автозаводцев исправился очень быстро. В одной из следующих атак Рязанцев вывел на удар Галояна, и тот точно пробил в ближний угол.

Казалось, проблем у «Торпедо» в это воскресенье не будет никаких. Но это ощущение передалось и футболистам: в середине тайма Калмыков после навеса в штрафную счет сравнял, и в этот раз — без нарушений.

На второй тайм «Армавир» вышел с приличным опозданием, но дополнительные минуты в раздевалке гостям особо не помогли: Лебеденко из центра штрафной послу чудовищной ошибки защитника забил свой первый гол в этом сезоне, принеся команде победу. Трибуны, кстати, встретили мяч форварда с позитивном, хотя фанаты противились его возвращению в «Торпедо» — из-за истории из 2004 года, когда Лебеденко, тогда еще 21-летний, принял решение перейти в «Локомотив».

«Армавир» в концовке наиграл на гол. Пару раз черно-белых выручил Кеняйкин, еще несколько раз форвардам гостей не хватило чуть-чуть точности. «Торпедо» дотерпело до конца, взяло три очка и продолжило погоню за лидерами.

«Человек много сделал для России, должно быть место исключениям»

У Николая Савичева после матча спросили, как он относится к тому, что Игнашевич во время матчей не может исполнять обязанность главного тренера.

— Мое мнение такое: да, правила существуют, но должны существовать какие-то исключения, — ответил Савичев. — Человек заслуженный, он многое сделал для России, для российского футбола. Здесь должно быть место исключениям. Всем понятно, что рано или поздно Сергей лицензию получит. Этот вопрос задергал всех. «Торпедо» нарушать правила не будет, закон есть закон. У нас не так много заслуженных футболистов, которым можно было бы сделать поблажку.

Торпедо М
2:1
Первый тайм: 1:1
Армавир
Футбол, Первый дивизион, Тур 64.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, 1629 зрителей
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичАрсен Папикян
Голы
Артур Галоян7′
Амур Калмыков31′
Игорь Лебеденко61′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
35Константин Руденок
16Максим Шоркин
22Петр Тен
17Михаил Багаев
45Алексей Концедалов
47Сергей Божин
64Денис Кутин
45′
7Александр Рязанцев
92Радик Хайруллов
77Илья Самошников
7Азамат Гурфов
10Игорь Лебеденко
90Олег Поляков
20Артур Галоян
46′
9Амур Калмыков
11Константин Кертанов
11Эдуард Лусикян
60′
27Олег Калугин
68′
99Никита Безлихотнов
24Андрей Лях
33Наиль Замалиев
81′
28Руслан Магаль
88′
4Денис Клопков
4Александр Елисеев
77Руслан Рзаев
60′
33Иван Сергеев
70′
17Иван Иванченко
44Артем Самсонов
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Буланов(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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