Власти города не рассматривают вопрос отставки тренера ФК «Нижний Новгород» Черышева

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник портал Championat сообщил, что Черышев может быть уволен с поста главного тренера в связи с неудачным стартом «Нижнего Новгорода» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — после шести туров клуб занимает 17-е место в турнирной таблице. По данным «Матч ТВ», решение о расторжении контракта с Черышевым может быть принято по итогам следующих трех матчей.

«В настоящее время вопрос о расторжении контракта с Дмитрием Черышевым не рассматривается», — отметил собеседник агентства.

Дмитрий Черышев является отцом Дениса Черышева, полузащитника сборной России и испанской «Валенсии». Свою футбольную карьеру начал в дзержинском «Химике» в 1987 году. С 1990 по 1992 год Черышев играл за нижегородский «Локомотив». Также он выступал за московское «Динамо», в составе которого стал обладателем Кубка России, и испанские клубы «Спортинг», «Бургос», «Аранхуэс».