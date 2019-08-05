Власти города не рассматривают вопрос отставки тренера ФК «Нижний Новгород» Черышева

Ранее в понедельник портал Championat сообщил, что Черышев может быть уволен с поста главного тренера в связи с неудачным стартом «Нижнего Новгорода» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — после шести туров клуб занимает 17-е место в турнирной таблице. По данным «Матч ТВ», решение о расторжении контракта с Черышевым может быть принято по итогам следующих трех матчей.
«В настоящее время вопрос о расторжении контракта с Дмитрием Черышевым не рассматривается», — отметил собеседник агентства.
Дмитрий Черышев является отцом Дениса Черышева, полузащитника сборной России и испанской «Валенсии». Свою футбольную карьеру начал в дзержинском «Химике» в 1987 году. С 1990 по 1992 год Черышев играл за нижегородский «Локомотив». Также он выступал за московское «Динамо», в составе которого стал обладателем Кубка России, и испанские клубы «Спортинг», «Бургос», «Аранхуэс».
Тренерскую карьеру Черышев — старший начал в «Аранхуэсе», где в 2003 году был играющим тренером. С 2006 по 2010 год россиянин тренировал детскую команду мадридского «Реала», в 2015—2016 годах был одним из тренеров в штабе испанской «Севильи». Также Черышев возглавлял нижегородскую «Волгу», молодежную команду санкт-петербургского «Зенита», павлодарский «Иртыш» (Казахстан), саранскую «Мордовию». В июле 2018 года он был назначен главным тренером «Нижнего Новгорода».