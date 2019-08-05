Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
21
Футбол. Еврокубки
6.08
Арарат-Армения
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
6.08
Рига
ХИК
Футбол. Еврокубки
6.08
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
6.08
ПАОК
Аякс
Футбол. Еврокубки
6.08
Динамо З
Ференцварош
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
21:41 (мск), источник: ТАСС

Власти города не рассматривают вопрос отставки тренера ФК «Нижний Новгород» Черышева

ТАСС, 5 августа. Вопрос об отставке главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник портал Championat сообщил, что Черышев может быть уволен с поста главного тренера в связи с неудачным стартом «Нижнего Новгорода» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — после шести туров клуб занимает 17-е место в турнирной таблице. По данным «Матч ТВ», решение о расторжении контракта с Черышевым может быть принято по итогам следующих трех матчей.

«В настоящее время вопрос о расторжении контракта с Дмитрием Черышевым не рассматривается», — отметил собеседник агентства.

Дмитрий Черышев является отцом Дениса Черышева, полузащитника сборной России и испанской «Валенсии». Свою футбольную карьеру начал в дзержинском «Химике» в 1987 году. С 1990 по 1992 год Черышев играл за нижегородский «Локомотив». Также он выступал за московское «Динамо», в составе которого стал обладателем Кубка России, и испанские клубы «Спортинг», «Бургос», «Аранхуэс».

Тренерскую карьеру Черышев — старший начал в «Аранхуэсе», где в 2003 году был играющим тренером. С 2006 по 2010 год россиянин тренировал детскую команду мадридского «Реала», в 2015—2016 годах был одним из тренеров в штабе испанской «Севильи». Также Черышев возглавлял нижегородскую «Волгу», молодежную команду санкт-петербургского «Зенита», павлодарский «Иртыш» (Казахстан), саранскую «Мордовию». В июле 2018 года он был назначен главным тренером «Нижнего Новгорода».

Нижний Новгород
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Спартак» узнал возможных соперников в раунде плей-офф ЛЕ
КХЛ больше не будет жить по правилам международной федерации
10 клубов, которые больше всех потратили с начала лета
Подчуфарова возобновит карьеру. Ее считали надеждой биатлона
Трефилов ушел с поста тренера женской сборной России по гандболу
Самый дорогой защитник в истории — в «МЮ». Спасет ли он команду?
СМИ: «Динамо» согласовало переход футболиста «Боруссии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь