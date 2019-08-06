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11:45 (мск), источник: Чемпионат.com

ФНЛ объявила лучшего тренера июля

Лучшим тренером Футбольной национальной лини в июле по версии лиги стал наставник «Химок» Андрей Талалаев.

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Химчане не только одержали четыре победы в первых четырёх турах, но и переписали все рекорды результативности ФНЛ и первого российского дивизиона в целом. В четырёх турах химчане забили 16 голов, в пяти — 17. Единственной непокоренной вершиной остались пять побед в пяти стартовых турах, которые стали бы абсолютным рекордом лиги.

В голосовании болельщиков с небольшим отрывом победил главный тренер «Ротора» Игорь Менщиков, за которого высказались 25,1% проголосовавших. На втором месте — наставник столичного «Торпедо» Николай Савичев, набравший 22,5%. Третье осталось за Василием Баскаковым из «Томи» (17,1%).

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