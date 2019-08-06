ФНЛ объявила лучшего тренера июля

Химчане не только одержали четыре победы в первых четырёх турах, но и переписали все рекорды результативности ФНЛ и первого российского дивизиона в целом. В четырёх турах химчане забили 16 голов, в пяти — 17. Единственной непокоренной вершиной остались пять побед в пяти стартовых турах, которые стали бы абсолютным рекордом лиги.