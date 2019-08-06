Руководство ФК «Балтика» доверяет действующему тренерскому штабу

Источник: РИА "Новости"

После шести туров первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» набрала три очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. В мае главный тренер клуба Евгений Калешин был дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление помощника главного судьи Антона Кобзева во встрече против «Тюмени» (1:1). Позднее дисквалификация была продлена еще на две игры. К исполнению своих обязанностей специалист сможет вернуться 31 августа.

«К тренеру доверие есть, несмотря на восьмиматчевую дисквалификацию. Не знаю, много ли клубов продолжили бы доверять тренеру, учитывая, что его примерно два месяца не будет на бровке поля с командой, — отметил Аракелян. — Трудно объяснить, с чем связаны наши спортивные результаты, ведь если посмотреть статистику, то во многих матчах команда по всем параметрам, цифрам выглядела лучше соперника. Почему не удается выиграть — загадка».

«Игра команды строится, все зависит от тренера и его видения, мы как клуб его поддерживаем. Видим, что игра есть, но нет результата, но доверяем тренерскому штабу, трезво оцениваем ситуацию. Руководство постоянно находится в контакте с главным тренером, никаких конфликтов нет. Ситуация с турнирным положением нас немного расстраивает, но работа идет в штатном режиме», — добавил Аракелян.

Представитель клуба отметил, что не самые удачные спортивные результаты отражаются на посещаемости матчей калининградской команды. «Клуб все время работает в направлении привлечения болельщиков на трибуны, проходят разные социальные проекты, но естественно, что когда футбольного результата нет, то падает и посещаемость. В прошлом году посещаемость была на уровне двух-трех тысяч человек. К концу сезона средняя посещаемость стала уже пять — пять с половиной тысяч, но из-за результата, к сожалению, вернулись к тем же цифрам, что были полгода назад», — заключил Аракелян.

«Балтика» планирует усилиться двумя-тремя футболистами

Летнее трансферное окно в России закроется 2 сентября. «Приобретения будут, в субботу к нам присоединился бразильский нападающий, еще одна-две позиции будут усилены, — отметил Аракелян. — Скорее всего, к нам присоединится центральный защитник и опорный полузащитник. Речь идет об одном российском игроке и одном иностранце».

«Цель на этот сезон у нас довольно простая — нужно закрепиться. Сформировать костяк, чтобы была команда. Хотелось бы попасть в десятку, но аппетит всегда приходит во время еды», — добавил Аракелян.