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19:47 (мск), источник: ТАСС

Руководство ФК «Балтика» доверяет действующему тренерскому штабу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Руководство калининградского футбольного клуба «Балтика» полностью доверяет действующему тренерскому штабу команды. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор по развитию калининградского клуба Юрий Аракелян.

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Источник: РИА "Новости"

После шести туров первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» набрала три очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. В мае главный тренер клуба Евгений Калешин был дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление помощника главного судьи Антона Кобзева во встрече против «Тюмени» (1:1). Позднее дисквалификация была продлена еще на две игры. К исполнению своих обязанностей специалист сможет вернуться 31 августа.

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«К тренеру доверие есть, несмотря на восьмиматчевую дисквалификацию. Не знаю, много ли клубов продолжили бы доверять тренеру, учитывая, что его примерно два месяца не будет на бровке поля с командой, — отметил Аракелян. — Трудно объяснить, с чем связаны наши спортивные результаты, ведь если посмотреть статистику, то во многих матчах команда по всем параметрам, цифрам выглядела лучше соперника. Почему не удается выиграть — загадка».

«Игра команды строится, все зависит от тренера и его видения, мы как клуб его поддерживаем. Видим, что игра есть, но нет результата, но доверяем тренерскому штабу, трезво оцениваем ситуацию. Руководство постоянно находится в контакте с главным тренером, никаких конфликтов нет. Ситуация с турнирным положением нас немного расстраивает, но работа идет в штатном режиме», — добавил Аракелян.

Представитель клуба отметил, что не самые удачные спортивные результаты отражаются на посещаемости матчей калининградской команды. «Клуб все время работает в направлении привлечения болельщиков на трибуны, проходят разные социальные проекты, но естественно, что когда футбольного результата нет, то падает и посещаемость. В прошлом году посещаемость была на уровне двух-трех тысяч человек. К концу сезона средняя посещаемость стала уже пять — пять с половиной тысяч, но из-за результата, к сожалению, вернулись к тем же цифрам, что были полгода назад», — заключил Аракелян.

«Балтика» планирует усилиться двумя-тремя футболистами

Летнее трансферное окно в России закроется 2 сентября. «Приобретения будут, в субботу к нам присоединился бразильский нападающий, еще одна-две позиции будут усилены, — отметил Аракелян. — Скорее всего, к нам присоединится центральный защитник и опорный полузащитник. Речь идет об одном российском игроке и одном иностранце».

«Цель на этот сезон у нас довольно простая — нужно закрепиться. Сформировать костяк, чтобы была команда. Хотелось бы попасть в десятку, но аппетит всегда приходит во время еды», — добавил Аракелян.

Следующий матч «Балтика» проведет 10 августа в гостях против «Мордовии».

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