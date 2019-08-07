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7 августа, источник: Чемпионат.com

КДК оштрафовал Игнашевича на 100 тыс. рублей, «Торпедо» — на 500 тыс. рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, сообщил, что КДК оштрафовал «Торпедо» и его наставника Сергея Игнашевича за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера последним.

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Источник: РИА "Новости"

«Игнашевич в матче с “Армавиром” исполнял обязанности главного тренера. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение Игнашевичем обязанностей главного тренера, не являющимся таковым, а также за действия клуба по систематическому представлению его в качестве исполняющего обязанности главного тренера — вынесено решение: оштрафовать Игнашевича на 100 тыс. рублей и “Торпедо” на 500 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Игнашевич возглавил «Торпедо» в начале текущего лета. Из-за отсутствия у него тренерского диплома категории Pro он не может исполнять обязанности наставника во время игр команды.

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