КДК оштрафовал Игнашевича на 100 тыс. рублей, «Торпедо» — на 500 тыс. рублей

«Игнашевич в матче с “Армавиром” исполнял обязанности главного тренера. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение Игнашевичем обязанностей главного тренера, не являющимся таковым, а также за действия клуба по систематическому представлению его в качестве исполняющего обязанности главного тренера — вынесено решение: оштрафовать Игнашевича на 100 тыс. рублей и “Торпедо” на 500 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.