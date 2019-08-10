«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче ФНЛ
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» сыграли вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в матче седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» сыграли вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в матче седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в Красноярске, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Мераби Уридия (17-я минута) и Денис Макаров (32), у хозяев отличились Александр Харитонов (35) и Арсен Хубулов (47, с пенальти).
«Нефтехимик», в активе которого девять очков, занимает девятое место в турнирной таблице, «Енисей» (5) находится на 18-й строчке.
|Виктор Тренев
|Юрий Уткульбаев
|Александр Харитонов
|35′
|Мераби Уридия
|17′
|Арсен Хубулов
|47′
|Денис Макаров
|32′
|47
|Михаил Филиппов
|18
|Вячеслав Исупов
|4
|Шамиль Гасанов
|4
|Андрей Семенов
|19
|Константин Гарбуз
|5
|Лев Потапов
|27
|Павел Рожков
|88
|Андрей Киреев
|7
|Константин Савичев
|13
|Давид Хубаев
13′
|80
|Арсен Хубулов
90+9′
|20
|Вагиз Галиулин
|83
|Александр Харитонов
|22
|Марат Ситдиков
|96
|Павел Долгов
|3
|Александр Куликов
63′
|12
|Никита Раздорских
70′
|21
|Денис Кайков
|21
|Егор Иванов
|10
|Мераби Уридия
72′
|77
|Александр Зотов
87′
|8
|Руслан Галиакберов
|90
|Александр Ломакин
|24
|Михаил Соловьев
42′45′
|11
|Артур Саркисов
70′
|95
|Илья Петров
|22
|Ярослав Матвиенко
|25
|Денис Макаров
83′
|10
|Михаил Комков
62′
|9
|Антон Антонов
84′
|0
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)