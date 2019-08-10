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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче ФНЛ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» сыграли вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в матче седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Красноярске, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Мераби Уридия (17-я минута) и Денис Макаров (32), у хозяев отличились Александр Харитонов (35) и Арсен Хубулов (47, с пенальти).

«Нефтехимик», в активе которого девять очков, занимает девятое место в турнирной таблице, «Енисей» (5) находится на 18-й строчке.

Енисей
2:2
Первый тайм: 1:2
Нефтехимик
Футбол, Первый дивизион, Тур 710.08.2019, 13:00 (МСК UTC+3)Центральный
Главные тренеры
Виктор ТреневЮрий Уткульбаев
Голы
Александр Харитонов35′
Мераби Уридия17′
Арсен Хубулов47′
Денис Макаров32′
Составы команд
47Михаил Филиппов
18Вячеслав Исупов
4Шамиль Гасанов
4Андрей Семенов
19Константин Гарбуз
5Лев Потапов
27Павел Рожков
88Андрей Киреев
7Константин Савичев
13Давид Хубаев
13′
80Арсен Хубулов
90+9′
20Вагиз Галиулин
83Александр Харитонов
22Марат Ситдиков
96Павел Долгов
3Александр Куликов
63′
12Никита Раздорских
70′
21Денис Кайков
21Егор Иванов
10Мераби Уридия
72′
77Александр Зотов
87′
8Руслан Галиакберов
90Александр Ломакин
24Михаил Соловьев
42′45′
11Артур Саркисов
70′
95Илья Петров
22Ярослав Матвиенко
25Денис Макаров
83′
10Михаил Комков
62′
9Антон Антонов
84′
Статистика
0Желтые карточки3
1Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАртем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
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  • Двойная замена
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