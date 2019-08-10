«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче ФНЛ

Встреча, состоявшаяся в Красноярске, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Мераби Уридия (17-я минута) и Денис Макаров (32), у хозяев отличились Александр Харитонов (35) и Арсен Хубулов (47, с пенальти).