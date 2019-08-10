«Текстильщик» сыграл вничью с «Шинником» в седьмом туре ФНЛ
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты ивановского «Текстильщика» сыграли вничью с ярославским «Шинником» в матче седьмого тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболисты ивановского «Текстильщика» сыграли вничью с ярославским «Шинником» в матче седьмого тура первенства ФНЛ.
Субботняя игра в Ярославле завершилась со счетом 1:1. На гол Эльдара Низамутдинова (41-я минута, с пенальти) «Текстильщик» ответил мячом Александра Радченко (44-я).
Результаты параллельных матчей седьмого тура:
«Мордовия» (Саранск) — «Балтика» (Калининград) — 0:3,
«Нижний Новгород» — «Факел» (Воронеж) — 2:1.