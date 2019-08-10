«Авангард» ушел от поражения в матче со «Спартаком-2»
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курский «Авангард» ушел от поражения в матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским «Спартаком-2».
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курский «Авангард» ушел от поражения в матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским «Спартаком-2».
Субботняя встреча в Курске завершилась со счетом 2:2. У хозяев забили Аслан Дашаев на 45-й минуте и Дмитрий Каюмов в добавленное ко второму тайму время. У гостей дубль оформил Александр Руденко (62-я и 84-я минуты).
В другом матче дня подмосковные «Химки» дома победили «Краснодар-2» — 3:0.