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20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» ушел от поражения в матче со «Спартаком-2»

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курский «Авангард» ушел от поражения в матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским «Спартаком-2».

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Субботняя встреча в Курске завершилась со счетом 2:2. У хозяев забили Аслан Дашаев на 45-й минуте и Дмитрий Каюмов в добавленное ко второму тайму время. У гостей дубль оформил Александр Руденко (62-я и 84-я минуты).

В другом матче дня подмосковные «Химки» дома победили «Краснодар-2» — 3:0.

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