«Авангард» ушел от поражения в матче со «Спартаком-2»

Субботняя встреча в Курске завершилась со счетом 2:2. У хозяев забили Аслан Дашаев на 45-й минуте и Дмитрий Каюмов в добавленное ко второму тайму время. У гостей дубль оформил Александр Руденко (62-я и 84-я минуты).