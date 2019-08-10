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10 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Армавир» обыграл «Чайку» в седьмом туре ФНЛ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. «Армавир» добился победы над «Чайкой» из Песчанокопского в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Субботняя игра в Армавире завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Никита Безлихотнов (39-я минута, с пенальти) и Амур Калмыков (67-я). У гостей отличился Максим Машнев (64-я). В добавленное ко второму тайму время нападающий «Чайки» Александр Подбельцев не смог реализовать пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

После семи туров «Армавир» занимает десятое место с восемью очками. «Чайка» идет на 15-й позиции с шестью баллами.

«Армавир» в следующем туре 14 августа сыграет на выезде с воронежским «Факелом», а «Чайка» в этот же день в гостях встретится с владивостокским «Лучом».

Армавир
2:1
Первый тайм: 1:0
Чайка
Футбол, Первый дивизион, Тур 710.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Юность
Главные тренеры
Арсен ПапикянДмитрий Воецкий
Голы
Никита Безлихотнов39′
Максим Машнев64′
Амур Калмыков67′
Нереализованные пенальти
Александр Подбельцев90+4′
Составы команд
13Максим Матюша
35Дмитрий Арапов
22Петр Тен
13′
2Владислав Дубовой
45Алексей Концедалов
5Артем Вяткин
64Денис Кутин
25Андрей Бычков
34′
7Азамат Гурфов
82′
9Александр Подбельцев
11Эдуард Лусикян
25′
19Максим Машнев
66′
33Наиль Замалиев
77Андрей Демченко
77′
24Сергей Мирошниченко
68′
7Александр Хохлачев
92Радик Хайруллов
11Артем Коржунов
46′
99Никита Безлихотнов
61′
14Апти Ахъядов
90Олег Поляков
23Никита Глушков
71′
9Амур Калмыков
88′
72Максим Васильев
86′
4Денис Клопков
52Игорь Леонтьев
45+1′53′
17Иван Иванченко
62′
8Дмитрий Карташов
77Руслан Рзаев
88Илья Белоус
60′
13Александр Коротаев
86′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Куликов(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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