«Армавир» обыграл «Чайку» в седьмом туре ФНЛ
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. «Армавир» добился победы над «Чайкой» из Песчанокопского в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. «Армавир» добился победы над «Чайкой» из Песчанокопского в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Субботняя игра в Армавире завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Никита Безлихотнов (39-я минута, с пенальти) и Амур Калмыков (67-я). У гостей отличился Максим Машнев (64-я). В добавленное ко второму тайму время нападающий «Чайки» Александр Подбельцев не смог реализовать пенальти.
После семи туров «Армавир» занимает десятое место с восемью очками. «Чайка» идет на 15-й позиции с шестью баллами.
«Армавир» в следующем туре 14 августа сыграет на выезде с воронежским «Факелом», а «Чайка» в этот же день в гостях встретится с владивостокским «Лучом».
|Арсен Папикян
|Дмитрий Воецкий
|Никита Безлихотнов
|39′
|Максим Машнев
|64′
|Амур Калмыков
|67′
|Александр Подбельцев
|90+4′
|13
|Максим Матюша
|35
|Дмитрий Арапов
|22
|Петр Тен
13′
|2
|Владислав Дубовой
|45
|Алексей Концедалов
|5
|Артем Вяткин
|64
|Денис Кутин
|25
|Андрей Бычков
34′
|7
|Азамат Гурфов
82′
|9
|Александр Подбельцев
|11
|Эдуард Лусикян
25′
|19
|Максим Машнев
66′
|33
|Наиль Замалиев
|77
|Андрей Демченко
77′
|24
|Сергей Мирошниченко
68′
|7
|Александр Хохлачев
|92
|Радик Хайруллов
|11
|Артем Коржунов
46′
|99
|Никита Безлихотнов
61′
|14
|Апти Ахъядов
|90
|Олег Поляков
|23
|Никита Глушков
71′
|9
|Амур Калмыков
88′
|72
|Максим Васильев
86′
|4
|Денис Клопков
|52
|Игорь Леонтьев
45+1′53′
|17
|Иван Иванченко
62′
|8
|Дмитрий Карташов
|77
|Руслан Рзаев
|88
|Илья Белоус
60′
|13
|Александр Коротаев
86′
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Куликов(Россия, Саранск)