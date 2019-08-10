«Армавир» обыграл «Чайку» в седьмом туре ФНЛ

Субботняя игра в Армавире завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Никита Безлихотнов (39-я минута, с пенальти) и Амур Калмыков (67-я). У гостей отличился Максим Машнев (64-я). В добавленное ко второму тайму время нападающий «Чайки» Александр Подбельцев не смог реализовать пенальти.

После семи туров «Армавир» занимает десятое место с восемью очками. «Чайка» идет на 15-й позиции с шестью баллами.