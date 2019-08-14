«Ротор» вышел на первое место по итогам восьмого тура Олимп-ФНЛ
ТАСС, 14 августа. Волгоградский «Ротор» по итогам восьмого тура возглавил турнирную таблицу первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 14 августа. Волгоградский «Ротор» по итогам восьмого тура возглавил турнирную таблицу первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В восьмом туре, все матчи которого состоялись в среду, «Ротор» на выезде переиграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. На второе место в турнирной таблице вышло московское «Торпедо», которое одержало домашнюю победу над курским «Авангардом» со счетом 2:1. Лидировавшие перед восьмым туром «Химки» сыграли вничью с «Томью» (0:0). «Спартак-2» дома уступил ивановскому «Текстильщику» (1:2).
В турнирной таблице после восьми туров лидирует «Ротор» (19 очков), который опережает «Торпедо» (19 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Третьими идут «Химки» (18 очков), за ними следуют «Томь» и «Чертаново» (по 15 очков), «Спартак-2» и ярославский «Шинник» (по 12 очков).
В девятом туре «Торпедо» дома сыграет с «Текстильщиком», «Ротор» примет «Шинник», «Химки» — «Нефтехимик», все матчи пройдут 18 августа. «Спартак-2» дома сыграет с красноярским «Енисеем», матч состоится 20 августа.
Результаты других встреч игрового дня:
|Юрий Уткульбаев
|Игорь Меньщиков
|Денис Макаров
|80′
|Мухаммад Султонов
|43′
|Камиль Муллин
|48′
|18
|Вячеслав Исупов
|1
|Юрий Нестеренко
90+1′
|4
|Андрей Семенов
|4
|Иван Хомуха
|5
|Лев Потапов
|5
|Антон Пискунов
|21
|Денис Кайков
|28
|Азат Байрыев
|22
|Марат Ситдиков
56′
|21
|Артем Самсонов
71′
|95
|Илья Петров
|9
|Анзор Саная
37′
|12
|Максим Ширяев
51′
|24
|Максим Ненахов
73′
|13
|Давид Хубаев
|18
|Олег Николаев
|88
|Андрей Киреев
38′63′
|10
|Альберт Шарипов
74′
|7
|Павел Шадрин
90+1′
|17
|Роман Янушковский
|9
|Антон Антонов
46′
|22
|Мухаммад Султонов
66′
|10
|Мераби Уридия
|77
|Владимир Лобкарев
|8
|Руслан Галиакберов
46′
|70
|Игорь Горбунов
65′
|20
|Вагиз Галиулин
|25
|Артем Попов
|19
|Дмитрий Мичуренков
46′
|72
|Камиль Муллин
9′79′
|25
|Денис Макаров
|11
|Алексей Евсеев
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Шадыханов(Россия, Москва)