«Ротор» вышел на первое место по итогам восьмого тура Олимп-ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

В восьмом туре, все матчи которого состоялись в среду, «Ротор» на выезде переиграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. На второе место в турнирной таблице вышло московское «Торпедо», которое одержало домашнюю победу над курским «Авангардом» со счетом 2:1. Лидировавшие перед восьмым туром «Химки» сыграли вничью с «Томью» (0:0). «Спартак-2» дома уступил ивановскому «Текстильщику» (1:2).

Футбол Первый дивизион 2019/2020 Тур 8, 14.08.2019, 19:30 Торпедо М 3 Авангард К 1

В турнирной таблице после восьми туров лидирует «Ротор» (19 очков), который опережает «Торпедо» (19 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Третьими идут «Химки» (18 очков), за ними следуют «Томь» и «Чертаново» (по 15 очков), «Спартак-2» и ярославский «Шинник» (по 12 очков).

В девятом туре «Торпедо» дома сыграет с «Текстильщиком», «Ротор» примет «Шинник», «Химки» — «Нефтехимик», все матчи пройдут 18 августа. «Спартак-2» дома сыграет с красноярским «Енисеем», матч состоится 20 августа.

Результаты других встреч игрового дня: