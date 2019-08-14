Текущие события
Футбол. Еврокубки
доп. время
Ливерпуль
Челси
22
Футбол. Первый дивизион
14.08
Балтика
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
14.08
Торпедо М
Авангард К
31
Футбол. Первый дивизион
14.08
Факел
Армавир
02
Футбол. Первый дивизион
14.08
Чертаново
Краснодар-2
12
Футбол. Еврокубки
14.08
Сабуртало
Арарат-Армения
02
Футбол. Еврокубки
14.08
Атромитос А
Легия
02
Футбол. Еврокубки
14.08
Витория Гимарайнш
Вентспилс
60
Футбол. Первый дивизион
14.08
Шинник
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
14.08
Нефтехимик
Ротор
12
Футбол. Первый дивизион
14.08
Спартак-2
Текстильщик
12
Футбол. Первый дивизион
14.08
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
14.08
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
14.08
Луч
Чайка
11
Все события
Фоторепортажи
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
8Презентация новичков в «Спартаке»
14 августа, источник: ТАСС

«Ротор» вышел на первое место по итогам восьмого тура Олимп-ФНЛ

ТАСС, 14 августа. Волгоградский «Ротор» по итогам восьмого тура возглавил турнирную таблицу первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В восьмом туре, все матчи которого состоялись в среду, «Ротор» на выезде переиграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. На второе место в турнирной таблице вышло московское «Торпедо», которое одержало домашнюю победу над курским «Авангардом» со счетом 2:1. Лидировавшие перед восьмым туром «Химки» сыграли вничью с «Томью» (0:0). «Спартак-2» дома уступил ивановскому «Текстильщику» (1:2).

Футбол

Первый дивизион 2019/2020
Тур 8, 14.08.2019, 19:30

Торпедо М3Авангард К1

В турнирной таблице после восьми туров лидирует «Ротор» (19 очков), который опережает «Торпедо» (19 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Третьими идут «Химки» (18 очков), за ними следуют «Томь» и «Чертаново» (по 15 очков), «Спартак-2» и ярославский «Шинник» (по 12 очков).

В девятом туре «Торпедо» дома сыграет с «Текстильщиком», «Ротор» примет «Шинник», «Химки» — «Нефтехимик», все матчи пройдут 18 августа. «Спартак-2» дома сыграет с красноярским «Енисеем», матч состоится 20 августа.

Результаты других встреч игрового дня:

  • «Луч» (Владивосток) — «Чайка» (Ростовская область) — 1:1;.
  • «СКА-Хабаровск» — «Мордовия» (Саранск) — 1:2;.
  • «Шинник» (Ярославль) — «Енисей» (Красноярск) — 0:0;.
  • «Факел» (Воронеж) — «Армавир» — 0:2;.
  • «Чертаново» (Москва) — «Краснодар-2» — 1:2;.
  • «Балтика» (Калининград) — «Нижний Новгород» — 2:1.
Читайте также
Нефтехимик
1:2
Первый тайм: 0:1
Ротор
Футбол, Первый дивизион, Тур 814.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Рубин, 687 зрителей
Главные тренеры
Юрий УткульбаевИгорь Меньщиков
Голы
Денис Макаров80′
Мухаммад Султонов43′
Камиль Муллин48′
Составы команд
18Вячеслав Исупов
1Юрий Нестеренко
90+1′
4Андрей Семенов
4Иван Хомуха
5Лев Потапов
5Антон Пискунов
21Денис Кайков
28Азат Байрыев
22Марат Ситдиков
56′
21Артем Самсонов
71′
95Илья Петров
9Анзор Саная
37′
12Максим Ширяев
51′
24Максим Ненахов
73′
13Давид Хубаев
18Олег Николаев
88Андрей Киреев
38′63′
10Альберт Шарипов
74′
7Павел Шадрин
90+1′
17Роман Янушковский
9Антон Антонов
46′
22Мухаммад Султонов
66′
10Мераби Уридия
77Владимир Лобкарев
8Руслан Галиакберов
46′
70Игорь Горбунов
65′
20Вагиз Галиулин
25Артем Попов
19Дмитрий Мичуренков
46′
72Камиль Муллин
9′79′
25Денис Макаров
11Алексей Евсеев
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Шадыханов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ротор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Химки
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Чем сейчас занимается Юлия Липницкая
Коэффициенты УЕФА: «Локомотив» может получить легкую группу в ЛЧ
Логинов против СБР: контрактный конфликт вышел на новый уровень
СМИ: Зидан близок к уходу из «Реала» из-за срыва трансфера Погба
Определились первые участники раунда плей-офф отбора Лиги Европы
Нападающий «Торпедо» забил невероятным ударом пяткой (видео)
СМИ: «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь