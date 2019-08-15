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21:01 (мск), источник: ТАСС

Матчи 9-го тура Олимп-ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь экипажа Airbus A321

ТАСС, 15 августа. Все встречи девятого тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнутся с минуты оваций в честь экипажа самолета, следовавшего рейсом U6 178 из Москвы в Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

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«К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому сегодня же Футбольная национальная лига предлагает все матчи 9-го тура Олимп-ФНЛ, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с минуты оваций всему экипажу», — говорится в сообщении.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди них 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.
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