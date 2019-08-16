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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрий Газзаев назначен главным тренером «Енисея»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Юрий Газзаев занял пост главного тренера «Енисея», сообщается на официальном сайте красноярского футбольного клуба.

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Ранее Газзаев работал в «Енисее» в качестве тренера-консультанта. Александр Алексеев, который возглавлял команду после ухода с поста главного тренера Дмитрия Аленичева, останется в тренерском штабе «Енисея».

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Газзаев ранее возглавлял ярославский «Шинник», КАМАЗ из Набережных Челнов, астраханский «Волгарь», самарские «Крылья Советов» и другие клубы.

«Енисей» после восьми туров с шестью очками занимает 19-е место в Футбольной национальной лиге.

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