Юрий Газзаев назначен главным тренером «Енисея»
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Юрий Газзаев занял пост главного тренера «Енисея», сообщается на официальном сайте красноярского футбольного клуба.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Юрий Газзаев занял пост главного тренера «Енисея», сообщается на официальном сайте красноярского футбольного клуба.
Ранее Газзаев работал в «Енисее» в качестве
Газзаев ранее возглавлял ярославский «Шинник», КАМАЗ из Набережных Челнов, астраханский «Волгарь», самарские «Крылья Советов» и другие клубы.
«Енисей» после восьми туров с шестью очками занимает 19-е место в Футбольной национальной лиге.