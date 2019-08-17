Дм. Черышева дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение
Черышев будет вынужден также заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Ещё 50 тыс. рублей обязали заплатить «Нижний Новогород» за неподобающее поведение команды (шесть представителей одной команды получили предупреждения).
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Нижний Новгород» может уволить Черышева и всё руководство клуба, включая спортивного и генерального директора.
|Евгений Калешин
|Дмитрий Черышев
|Михаил Маркин
|28′
|Максим Палиенко
|29′
|Никита Глушков
|64′
|1
|Евгений Латышонок
|99
|Николай Сысуев
|2
|Наилсон
|24
|Виталий Федорив
51′
|44
|Максим Тишкин
|29
|Владимир Хозин
37′71′
|10
|Ильнур Альшин
88′
|55
|Юрий Морозов
|18
|Младен Кашчелан
83′
|87
|Юрий Лебедев
90+3′
|96
|Максим Кузьмин
|20
|Павел Комолов
87′
|11
|Михаил Маркин
|97
|Игорь Портнягин
|3
|Максим Плопа
42′
|10
|Максим Палиенко
77′
|27
|Иван Маклаков
58′
|71
|Артур Сагитов
|9
|Артем Макарчук
86′
|13
|Павел Игнатович
69′
|5
|Муталип Алибеков
|8
|Иван Чудин
|17
|Алан Чочиев
78′
|41
|Александр Сапета
17′69′
|21
|Дмитрий Захаров
|77
|Александр Салугин
|23
|Станислав Причиненко
59′
|61
|Александр Ставпец
65′
|7
|Никита Глушков
|17
|Павел Голышев
84′
|3
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)