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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Дм. Черышева дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева на два встречи за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча 8-го тура ФНЛ «Балтика» — «Нижний Новгород» (2:1), сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Черышев будет вынужден также заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Ещё 50 тыс. рублей обязали заплатить «Нижний Новогород» за неподобающее поведение команды (шесть представителей одной команды получили предупреждения).

«Нижний Новгорода», набрав 8 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Нижний Новгород» может уволить Черышева и всё руководство клуба, включая спортивного и генерального директора.

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Балтика
2:1
Первый тайм: 1:1
Нижний Новгород
Футбол, Первый дивизион, Тур 814.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Калининград, 5333 зрителя
Главные тренеры
Евгений КалешинДмитрий Черышев
Голы
Михаил Маркин28′
Максим Палиенко29′
Никита Глушков64′
Составы команд
1Евгений Латышонок
99Николай Сысуев
2Наилсон
24Виталий Федорив
51′
44Максим Тишкин
29Владимир Хозин
37′71′
10Ильнур Альшин
88′
55Юрий Морозов
18Младен Кашчелан
83′
87Юрий Лебедев
90+3′
96Максим Кузьмин
20Павел Комолов
87′
11Михаил Маркин
97Игорь Портнягин
3Максим Плопа
42′
10Максим Палиенко
77′
27Иван Маклаков
58′
71Артур Сагитов
9Артем Макарчук
86′
13Павел Игнатович
69′
5Муталип Алибеков
8Иван Чудин
17Алан Чочиев
78′
41Александр Сапета
17′69′
21Дмитрий Захаров
77Александр Салугин
23Станислав Причиненко
59′
61Александр Ставпец
65′
7Никита Глушков
17Павел Голышев
84′
Статистика
3Желтые карточки7
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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