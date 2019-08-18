«Чертаново» победило «Мордовию» в ФНЛ, забив победный гол на 94-й минуте
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. «Чертаново» на выезде одержало волевую победу над саранской «Мордовией» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. «Чертаново» на выезде одержало волевую победу над саранской «Мордовией» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в Саранске, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев поля голам отметились Данила Буранов (на 12-й минуте) и Виктор Сергеев (14). У победителей дубль оформил Владислав Сарвели (31 и 45+2), также отличился Дмитрий Цыпченко (90+4).
«Чертаново» после девяти туров с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Мордовия» (8) идет на 16-й строчке.
Результаты других матчей 9-го тура ФНЛ:
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск» — 1:1,
«Химки» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2.
|Марат Мустафин
|Игорь Осинькин
|Данила Буранов
|12′
|Владислав Сарвели
|31′
|Виктор Сергеев
|14′
|Владислав Сарвели
|45+2′
|Дмитрий Цыпченко
|90+4′
|31
|Олег Смирнов
42′
|81
|Илья Абаев
|14
|Евгений Ятченко
|4
|Дмитрий Редькович
|24
|Игорь Климов
50′
|6
|Александр Солдатенков
|45
|Александр Теняев
|23
|Юрий Горшков
|90
|Андрей Хрипков
|11
|Роман Ежов
51′
|96
|Владислав Адаев
|25
|Данил Пруцев
|7
|Александр Джумаев
71′
|9
|Владислав Сарвели
6′
|18
|Александр Ермаков
|5
|Илья Камышев
63′
|10
|Антон Орлов
60′
|3
|Егор Кондаков
|2
|Руслан Навлетов
75′
|8
|Максим Витюгов
81′
|17
|Филипп Дворецков
82′
|10
|Егор Рудковский
|25
|Денис Поярков
|68
|Леонид Герчиков
88′
|88
|Данила Буранов
75′
|31
|Юрий Завезен
|9
|Рустем Мухаметшин
|17
|Николай Прудников
58′
|15
|Виктор Сергеев
46′
|91
|Дмитрий Цыпченко
|11
|Константин Базелюк
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)