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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чертаново» победило «Мордовию» в ФНЛ, забив победный гол на 94-й минуте

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. «Чертаново» на выезде одержало волевую победу над саранской «Мордовией» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, состоявшаяся в Саранске, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев поля голам отметились Данила Буранов (на 12-й минуте) и Виктор Сергеев (14). У победителей дубль оформил Владислав Сарвели (31 и 45+2), также отличился Дмитрий Цыпченко (90+4).

«Чертаново» после девяти туров с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Мордовия» (8) идет на 16-й строчке.

Результаты других матчей 9-го тура ФНЛ:

«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск» — 1:1,

«Химки» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2.

Мордовия
2:3
Первый тайм: 2:2
Чертаново
Футбол, Первый дивизион, Тур 918.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена
Главные тренеры
Марат МустафинИгорь Осинькин
Голы
Данила Буранов12′
Владислав Сарвели31′
Виктор Сергеев14′
Владислав Сарвели45+2′
Дмитрий Цыпченко90+4′
Составы команд
31Олег Смирнов
42′
81Илья Абаев
14Евгений Ятченко
4Дмитрий Редькович
24Игорь Климов
50′
6Александр Солдатенков
45Александр Теняев
23Юрий Горшков
90Андрей Хрипков
11Роман Ежов
51′
96Владислав Адаев
25Данил Пруцев
7Александр Джумаев
71′
9Владислав Сарвели
6′
18Александр Ермаков
5Илья Камышев
63′
10Антон Орлов
60′
3Егор Кондаков
2Руслан Навлетов
75′
8Максим Витюгов
81′
17Филипп Дворецков
82′
10Егор Рудковский
25Денис Поярков
68Леонид Герчиков
88′
88Данила Буранов
75′
31Юрий Завезен
9Рустем Мухаметшин
17Николай Прудников
58′
15Виктор Сергеев
46′
91Дмитрий Цыпченко
11Константин Базелюк
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
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  • Автогол
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