«Чертаново» победило «Мордовию» в ФНЛ, забив победный гол на 94-й минуте

Встреча, состоявшаяся в Саранске, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев поля голам отметились Данила Буранов (на 12-й минуте) и Виктор Сергеев (14). У победителей дубль оформил Владислав Сарвели (31 и 45+2), также отличился Дмитрий Цыпченко (90+4).