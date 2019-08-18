«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля отличились Иван Сергеев (44-я, 61-я минуты) и Артур Галоян (48). У гостей забил Алексей Горюшкин (89). «Текстильщик» с 15-й минуты играл в меньшинстве после удаления Дениса Фомина.