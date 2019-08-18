Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:00
Эспаньол
Севилья
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Томь
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
РБ Лейпциг
04
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Текстильщик
31
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Шинник
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Алавес
Леванте
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Чертаново
23
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Нефтехимик
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Ростов
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Брест
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Факел
30
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» обыграло ивановский «Текстильщик» в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.

Наверх

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля отличились Иван Сергеев (44-я, 61-я минуты) и Артур Галоян (48). У гостей забил Алексей Горюшкин (89). «Текстильщик» с 15-й минуты играл в меньшинстве после удаления Дениса Фомина.

«Торпедо» возглавляет таблицу ФНЛ с 22 очками. «Текстильщик» (8 очков) — 17-й.

Результаты других встреч:

«Авангард» (Курск) — «Чайка» (Ростовская область) — 1:1;.

«Ротор» (Волгоград) — «Шинник» (Ярославль) — 2:3.

Торпедо М
3:1
Первый тайм: 1:0
Текстильщик
Футбол, Первый дивизион, Тур 918.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичДенис Бояринцев
Голы
Иван Сергеев44′
Алексей Горюшкин89′
Артур Галоян48′
Иван Сергеев61′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
1Алексей Смирнов
16Максим Шоркин
5Роман Путилин
47Сергей Божин
17Денис Фомин
13′15′
24Андрей Лях
20Дмитрий Шилов
28Руслан Магаль
72′
7Алексей Горюшкин
33Иван Сергеев
18Адиль Мухаметзянов
49Роман Шишкин
27′65′
12Александр Радченко
6Сергей Шустиков
4Максим Батов
69′
7Александр Рязанцев
66′
13Александр Щаницин
27Олег Калугин
15Максим Гайдуков
60′64′
20Артур Галоян
55′
2Александр Чибиров
35Евгений Татаринов
19Евгений Попов
73′
77Илья Самошников
17′
25Илья Юрченко
44Артем Самсонов
21Евгений Андреев
17′
10Игорь Лебеденко
80′
3Кирилл Сараев
4Александр Елисеев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Текстильщик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Названы причины падения с балкона свидетеля по делу Мамаева и Кокорина
Филипп начал в России с гола. Но дерби выиграли Миранчуки
«Рубин» одержал минимальную победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
«Уфа» растерзала «Ростов». Карпину не помог даже Еременко
Бюджет и цели. Первое интервью Знарка после прихода в «Спартак»
Русская революция. Наш теннис снова крут
Российские баскетболисты победили команду Финляндии
«Челси» сыграл вничью в матче 2-го тура АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь