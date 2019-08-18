«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» обыграло ивановский «Текстильщик» в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» обыграло ивановский «Текстильщик» в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля отличились Иван Сергеев (44-я, 61-я минуты) и Артур Галоян (48). У гостей забил Алексей Горюшкин (89). «Текстильщик» с 15-й минуты играл в меньшинстве после удаления Дениса Фомина.
«Торпедо» возглавляет таблицу ФНЛ с 22 очками. «Текстильщик» (8 очков) — 17-й.
Результаты других встреч:
«Авангард» (Курск) — «Чайка» (Ростовская область) — 1:1;.
«Ротор» (Волгоград) — «Шинник» (Ярославль) — 2:3.
|Сергей Игнашевич
|Денис Бояринцев
|Иван Сергеев
|44′
|Алексей Горюшкин
|89′
|Артур Галоян
|48′
|Иван Сергеев
|61′
|90
|Алексей Кеняйкин
|1
|Алексей Смирнов
|16
|Максим Шоркин
|5
|Роман Путилин
|47
|Сергей Божин
|17
|Денис Фомин
13′15′
|24
|Андрей Лях
|20
|Дмитрий Шилов
|28
|Руслан Магаль
72′
|7
|Алексей Горюшкин
|33
|Иван Сергеев
|18
|Адиль Мухаметзянов
|49
|Роман Шишкин
27′65′
|12
|Александр Радченко
|6
|Сергей Шустиков
|4
|Максим Батов
69′
|7
|Александр Рязанцев
66′
|13
|Александр Щаницин
|27
|Олег Калугин
|15
|Максим Гайдуков
60′64′
|20
|Артур Галоян
55′
|2
|Александр Чибиров
|35
|Евгений Татаринов
|19
|Евгений Попов
73′
|77
|Илья Самошников
17′
|25
|Илья Юрченко
|44
|Артем Самсонов
|21
|Евгений Андреев
17′
|10
|Игорь Лебеденко
80′
|3
|Кирилл Сараев
|4
|Александр Елисеев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)