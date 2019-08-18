Матч «Ротор» — «Шинник» стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ

Волгоградцы стали самой посещаемой командой лиги в прошлом сезоне (в среднем 26376 зрителей на домашнем матче) и лидируют после девяти туров Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 — 22823 зрителя в среднем на домашнем матче.