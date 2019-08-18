Матч «Ротор» — «Шинник» стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ
Матч 9-го тура «Ротор» — «Шинник» (2:3) стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ и Первого российского дивизиона — на нем присутствовало 33417 зрителей, информирует
Матч 9-го тура «Ротор» — «Шинник» (2:3) стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ и Первого российского дивизиона — на нем присутствовало 33417 зрителей, информирует
Волгоградцы стали самой посещаемой командой лиги в прошлом сезоне (в среднем 26376 зрителей на домашнем матче) и лидируют после девяти туров
|Игорь Меньщиков
|Александр Побегалов
|Мухаммад Султонов
|11′
|Алексей Пугин
|15′
|Максим Ненахов
|50′
|Сергей Самодин
|39′
|Тимур Пухов
|80′
|1
|Юрий Нестеренко
|16
|Дмитрий Яшин
|4
|Иван Хомуха
|2
|Константин Щербаков
|5
|Антон Пискунов
|3
|Валерий Цховребов
58′
|28
|Азат Байрыев
|94
|Федор Первушин
|22
|Мухаммад Султонов
|8
|Олег Кожемякин
|9
|Анзор Саная
|13
|Никита Дроздов
|24
|Максим Ненахов
90′
|7
|Алексей Пугин
60′
|18
|Олег Николаев
|11
|Тимур Пухов
|8
|Олег Алейник
83′
|10
|Иван Олейников
46′
|10
|Альберт Шарипов
|20
|Александр Эктов
|15
|Азим Фатуллаев
84′
|27
|Василий Алейников
89′
|21
|Артем Самсонов
|5
|Вячеслав Зинков
|70
|Игорь Горбунов
81′
|22
|Сергей Самодин
90′
|25
|Артем Попов
|4
|Евгений Стешин
|7
|Эдуард Булия
63′
|98
|Илья Визнович
81′
|72
|Камиль Муллин
|33
|Виктор Патрашко
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Чебан(Россия, Москва)