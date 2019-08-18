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18 августа, источник: Спорт-Экспресс

Матч «Ротор» — «Шинник» стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ

Матч 9-го тура «Ротор» — «Шинник» (2:3) стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ и Первого российского дивизиона — на нем присутствовало 33417 зрителей, информирует пресс-служба лиги.

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Волгоградцы стали самой посещаемой командой лиги в прошлом сезоне (в среднем 26376 зрителей на домашнем матче) и лидируют после девяти туров Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 — 22823 зрителя в среднем на домашнем матче.

Ротор
2:3
Первый тайм: 1:2
Шинник
Футбол, Первый дивизион, Тур 918.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Волгоград Арена, 33417 зрителей
Главные тренеры
Игорь МеньщиковАлександр Побегалов
Голы
Мухаммад Султонов11′
Алексей Пугин15′
Максим Ненахов50′
Сергей Самодин39′
Тимур Пухов80′
Составы команд
1Юрий Нестеренко
16Дмитрий Яшин
4Иван Хомуха
2Константин Щербаков
5Антон Пискунов
3Валерий Цховребов
58′
28Азат Байрыев
94Федор Первушин
22Мухаммад Султонов
8Олег Кожемякин
9Анзор Саная
13Никита Дроздов
24Максим Ненахов
90′
7Алексей Пугин
60′
18Олег Николаев
11Тимур Пухов
8Олег Алейник
83′
10Иван Олейников
46′
10Альберт Шарипов
20Александр Эктов
15Азим Фатуллаев
84′
27Василий Алейников
89′
21Артем Самсонов
5Вячеслав Зинков
70Игорь Горбунов
81′
22Сергей Самодин
90′
25Артем Попов
4Евгений Стешин
7Эдуард Булия
63′
98Илья Визнович
81′
72Камиль Муллин
33Виктор Патрашко
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чебан(Россия, Москва)
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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