Полузащитник «Луча» может завершить карьеру из-за травмы челюсти

В матче 9-го тура ФНЛ между «Лучом» и «Факелом» (3:0) хавбек получил перелом верхней челюсти.

— Перелом верхней челюсти — это проблема, которая может поставить под сомнение карьеру игрока. Если с диагнозом не ошиблись, то футболиста Калугина ждёт долгое восстановление. Из тренировочного процесса он выпадет от трёх месяцев до полугода.

Но и важно, какие результаты дадут обследования у хирурга и невропатолога. Потому что перелом верхней челюсти обычно сопровождается черепно-мозговыми травмами и как следствие тяжёлым восстановлением.

Тут под сомнением не только карьера игрока, но и его нормальная жизнедеятельность. Всё зависит от лечения в ближайшие несколько часов, — приводит слова Чехова Eurosport.