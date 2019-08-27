Владелец «Торпедо» погасил долг команды в 1 миллиард рублей из своего кармана

Источник: РИА "Новости"

«Почему летом пригласил Игнашевича в «Торпедо»? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это непременно сделать.

Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он её выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперёд.

Уже погасил долг клуба в размере миллиарда рублей. Всё из своего кармана, — сказал Авдеев в интервью YouTube-каналу «КраСава».