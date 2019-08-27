Владелец «Торпедо» погасил долг команды в 1 миллиард рублей из своего кармана
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что погасил долг клуба из собственных средств.
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что погасил долг клуба из собственных средств.
«Почему летом пригласил Игнашевича в «Торпедо»? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это непременно сделать.
Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он её выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперёд.
Уже погасил долг клуба в размере миллиарда рублей. Всё из своего кармана, — сказал Авдеев в интервью
После 10 туров «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 25 очков. 31 августа «Торпедо» встретится с волгоградским «Ротором».