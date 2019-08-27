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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Владелец «Торпедо» погасил долг команды в 1 миллиард рублей из своего кармана

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что погасил долг клуба из собственных средств.

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Источник: РИА "Новости"

«Почему летом пригласил Игнашевича в «Торпедо»? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это непременно сделать.

Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он её выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперёд.

 Уже погасил долг клуба в размере миллиарда рублей. Всё из своего кармана, — сказал Авдеев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

После 10 туров «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 25 очков. 31 августа «Торпедо» встретится с волгоградским «Ротором».

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