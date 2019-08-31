«СКА-Хабаровск» победил «Луч» в матче ФНЛ
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» победил владивостокский «Луч» в матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» победил владивостокский «Луч» в матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:0 в пользу хабаровчан. Голы забили Ираклий Квеквескири (65-я минута) и Адлан Кацаев с пенальти в добавленное к матчу время.
Команды завершали игру в сокращенных составах: на 51-й минуте за неспортивное поведение с поля были удалены футболист хозяев Саид Алиев и игрок гостей Кирилл Суслов.
|Рустем Хузин
|Алексей Поддубский
|Кирилл Марущак
|65′
|Адлан Кацаев
|90+3′
|31
|Михаил Пономаренко
|1
|Владислав Соромытько
|2
|Алексей Аравин
3′
|3
|Николай Зайцев
7′
|4
|Павел Степанец
|15
|Кирилл Суслов
10′50′
|18
|Кирилл Марущак
|22
|Андрей Мищенко
|7
|Даур Квеквескири
84′
|55
|Евгений Шляков
|12
|Сергей Пономаренко
|10
|Владислав Никифоров
|11
|Саид Алиев
46′50′
|21
|Владислав Камилов
|5
|Денис Магадиев
53′
|33
|Ираклий Квеквескири
75′
|30
|Эрвинг Джо Ботака-Иобома
90+2′
|97
|Григорий Труфанов
|8
|Александр Макаренко
73′
|77
|Евгений Оанча
56′
|17
|Никита Саламатов
|7
|Адлан Кацаев
|32
|Астемир Абазов
69′
|11
|Илья Кузьмичев
56′
|77
|Владислав Руденко
|70
|Рамазан Гаджимурадов
72′
|9
|Руслан Гордиенко
60′
|19
|Владислав Брагин
90′
|10
|Александр Носов
|90
|Семен Матвийчук
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Иван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)