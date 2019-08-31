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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» победил «Луч» в матче ФНЛ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» победил владивостокский «Луч» в матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:0 в пользу хабаровчан. Голы забили Ираклий Квеквескири (65-я минута) и Адлан Кацаев с пенальти в добавленное к матчу время.

Команды завершали игру в сокращенных составах: на 51-й минуте за неспортивное поведение с поля были удалены футболист хозяев Саид Алиев и игрок гостей Кирилл Суслов.

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Луч
0:2
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первый дивизион, Тур 1131.08.2019, 10:00 (МСК UTC+3)Динамо, 2700 зрителей
Главные тренеры
Рустем ХузинАлексей Поддубский
Голы
Кирилл Марущак65′
Адлан Кацаев90+3′
Составы команд
31Михаил Пономаренко
1Владислав Соромытько
2Алексей Аравин
3′
3Николай Зайцев
7′
4Павел Степанец
15Кирилл Суслов
10′50′
18Кирилл Марущак
22Андрей Мищенко
7Даур Квеквескири
84′
55Евгений Шляков
12Сергей Пономаренко
10Владислав Никифоров
11Саид Алиев
46′50′
21Владислав Камилов
5Денис Магадиев
53′
33Ираклий Квеквескири
75′
30Эрвинг Джо Ботака-Иобома
90+2′
97Григорий Труфанов
8Александр Макаренко
73′
77Евгений Оанча
56′
17Никита Саламатов
7Адлан Кацаев
32Астемир Абазов
69′
11Илья Кузьмичев
56′
77Владислав Руденко
70Рамазан Гаджимурадов
72′
9Руслан Гордиенко
60′
19Владислав Брагин
90′
10Александр Носов
90Семен Матвийчук
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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