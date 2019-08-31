«Химки» установили рекорд ФНЛ по длительности беспроигрышной серии со старта сезона

Единственный мяч забил Камран Алиев (71-я минута). «Химки» не проигрывают 11 встреч (восемь побед и три ничьи). Ранее рекорд принадлежал тульскому «Арсеналу», который в сезоне-2013/14 не проигрывал первые десять матчей.

Лидер турнира, московское «Торпедо», на выезде переиграл волгоградский «Ротор» со счетом 2:0. В матчах 11-го тура было показано шесть красных карточек (по одной футболистам владивостокского «Луча», «СКА-Хабаровска», красноярского «Енисея», «Нижнего Новгорода», курского «Авангарда» и ивановского «Текстильщика»).

В турнирной таблице после 11 туров «Торпедо» сохранило лидерство, набрав 28 очков, на второй строчке расположились «Химки» (27), третье место занимает «Ротор» (22). «Спартак-2» идет восьмым (15 очков).

В 12-м туре «Торпедо» дома примет «Химки», матч пройдет 8 сентября. «Ротор» на выезде сыграет с «Чайкой» (Ростовская область), «Спартак-2» дома встретится с «Краснодаром-2», обе встречи пройдут 7 сентября.

Результаты других встреч игрового дня:

«Луч» — «СКА-Хабаровск» — 0:2;.

«Енисей» — «Чайка» — 1:3;.

«Нижний Новгород» — «Чертаново» — 0:0;.

«Томь» — «Нефтехимик» — 0:1;.

«Авангард» — «Балтика» (Калининград) — 0:0;.

«Текстильщик» — «Факел» (Воронеж) — 1:4;.

«Краснодар-2» — «Шинник» — 2:2;.