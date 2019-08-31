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21:19 (мск), источник: ТАСС

«Химки» установили рекорд ФНЛ по длительности беспроигрышной серии со старта сезона

ТАСС, 31 августа. Подмосковные «Химки» обыграли дома московский футбольный клуб «Спартак-2» со счетом 1:0 в матче 11-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги и установили новый рекорд по длительности беспроигрышной серии со старта сезона. Встреча прошла на «Арене-Химки».

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Единственный мяч забил Камран Алиев (71-я минута). «Химки» не проигрывают 11 встреч (восемь побед и три ничьи). Ранее рекорд принадлежал тульскому «Арсеналу», который в сезоне-2013/14 не проигрывал первые десять матчей.

Лидер турнира, московское «Торпедо», на выезде переиграл волгоградский «Ротор» со счетом 2:0. В матчах 11-го тура было показано шесть красных карточек (по одной футболистам владивостокского «Луча», «СКА-Хабаровска», красноярского «Енисея», «Нижнего Новгорода», курского «Авангарда» и ивановского «Текстильщика»).

В турнирной таблице после 11 туров «Торпедо» сохранило лидерство, набрав 28 очков, на второй строчке расположились «Химки» (27), третье место занимает «Ротор» (22). «Спартак-2» идет восьмым (15 очков).

В 12-м туре «Торпедо» дома примет «Химки», матч пройдет 8 сентября. «Ротор» на выезде сыграет с «Чайкой» (Ростовская область), «Спартак-2» дома встретится с «Краснодаром-2», обе встречи пройдут 7 сентября.

Результаты других встреч игрового дня:

«Луч» — «СКА-Хабаровск» — 0:2;.

«Енисей» — «Чайка» — 1:3;.

«Нижний Новгород» — «Чертаново» — 0:0;.

«Томь» — «Нефтехимик» — 0:1;.

«Авангард» — «Балтика» (Калининград) — 0:0;.

«Текстильщик» — «Факел» (Воронеж) — 1:4;.

«Краснодар-2» — «Шинник» — 2:2;.

«Армавир» — «Мордовия» (Саранск) — 0:0.

Химки
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак-2
Футбол, Первый дивизион, Тур 1131.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Арена Химки, 5050 зрителей
Главные тренеры
Андрей ТалалаевВиктор Булатов
Голы
Камран Алиев71′
Составы команд
22Илья Лантратов
27Тимур Акмурзин
6Дмитрий Тихий
35Леонид Миронов
15Егор Данилкин
65′
36Артем Воропаев
25Александр Филин
45′
39Павел Маслов
49′
33Евгений Гапон
63Даниил Петрунин
35′
52Равиль Нетфуллин
42Владислав Васильев
5Александр Трошечкин
46′
74Дмитрий Маркитесов
18Андрей Мендель
66Сильванус Нимели
23Аршак Корян
54′
79Александр Руденко
14Артем Полярус
80Никита Бакалюк
90′
44Илья Кухарчук
46′
68Руслан Литвинов
92Алексей Скворцов
69′
37Георгий Мелкадзе
46′
88Владимир Дядюн
77′
78Максим Данилин
26Валерий Почивалин
97Дмитрий Каменщиков
46′
10Камран Алиев
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Буланов(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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