«Торпедо» победило «Ротор» в матче ФНЛ, игру посетили 36 219 зрителей

Встреча, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торпедо». Голы забили Игорь Лебеденко (4-я минута) и Александр Рязанцев (90+).

Матч посетили 36 219 зрителей. Это третий результат в истории ФНЛ.

«Торпедо» после 11 туров с 28 очками лидирует в турнирной таблице. «Ротор» с 22 баллами занимает третье место.

В еще одном матче дня подмосковные «Химки» одержали победу над московским «Спартаком-2» — 1:0. Команда Андрея Талалаева установила рекорд ФНЛ по длительности беспроигрышной серии со старта сезона — 11 матчей, превзойдя достижение тульского «Арсенала», который в сезоне-2013/14 потерпел первое поражение в сезоне в 11-м туре.

В других матчах субботы зафиксированы следующие результаты:

«Краснодар-2» — «Шинник» (Ярославль) — 2:2,

«Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж) — 1:4,