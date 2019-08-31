«Торпедо» победило «Ротор» в матче ФНЛ, игру посетили 36 219 зрителей
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» одержало победу над волгоградским «Ротором» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» одержало победу над волгоградским «Ротором» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торпедо». Голы забили Игорь Лебеденко (4-я минута) и Александр Рязанцев (90+).
Матч посетили 36 219 зрителей. Это третий результат в истории ФНЛ.
«Торпедо» после 11 туров с 28 очками лидирует в турнирной таблице. «Ротор» с 22 баллами занимает третье место.
В еще одном матче дня подмосковные «Химки» одержали победу над московским «Спартаком-2» — 1:0. Команда Андрея Талалаева установила рекорд ФНЛ по длительности беспроигрышной серии со старта сезона — 11 матчей, превзойдя достижение тульского «Арсенала», который в сезоне-2013/14 потерпел первое поражение в сезоне в 11-м туре.
В других матчах субботы зафиксированы следующие результаты:
«Краснодар-2» — «Шинник» (Ярославль) — 2:2,
«Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж) — 1:4,
«Авангард» (Курск) — «Балтика» (Калининград) — 0:0.
|Игорь Меньщиков
|Сергей Игнашевич
|Игорь Лебеденко
|4′
|Александр Рязанцев
|90+4′
|1
|Юрий Нестеренко
|90
|Алексей Кеняйкин
90+1′
|24
|Максим Ненахов
|16
|Максим Шоркин
|28
|Азат Байрыев
|47
|Сергей Божин
|8
|Олег Алейник
|49
|Роман Шишкин
|15
|Азим Фатуллаев
|7
|Александр Рязанцев
|22
|Мухаммад Султонов
|24
|Андрей Лях
|9
|Анзор Саная
|28
|Руслан Магаль
|4
|Иван Хомуха
77′
|44
|Артем Самсонов
86′
|7
|Эдуард Булия
|4
|Александр Елисеев
|5
|Антон Пискунов
90′
|20
|Артур Галоян
57′
|25
|Артем Попов
|17
|Михаил Багаев
|31
|Денис Ткачук
63′
|10
|Игорь Лебеденко
53′
|70
|Игорь Горбунов
|77
|Илья Самошников
|72
|Камиль Муллин
64′
|33
|Иван Сергеев
79′
|11
|Алексей Евсеев
|27
|Олег Калугин
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)