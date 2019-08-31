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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» победило «Ротор» в матче ФНЛ, игру посетили 36 219 зрителей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» одержало победу над волгоградским «Ротором» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Торпедо». Голы забили Игорь Лебеденко (4-я минута) и Александр Рязанцев (90+).

Матч посетили 36 219 зрителей. Это третий результат в истории ФНЛ.

«Торпедо» после 11 туров с 28 очками лидирует в турнирной таблице. «Ротор» с 22 баллами занимает третье место.

В еще одном матче дня подмосковные «Химки» одержали победу над московским «Спартаком-2» — 1:0. Команда Андрея Талалаева установила рекорд ФНЛ по длительности беспроигрышной серии со старта сезона — 11 матчей, превзойдя достижение тульского «Арсенала», который в сезоне-2013/14 потерпел первое поражение в сезоне в 11-м туре.

В других матчах субботы зафиксированы следующие результаты:

«Краснодар-2» — «Шинник» (Ярославль) — 2:2,

«Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж) — 1:4,

«Авангард» (Курск) — «Балтика» (Калининград) — 0:0.

Ротор
0:2
Первый тайм: 0:1
Торпедо М
Футбол, Первый дивизион, Тур 1131.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Волгоград Арена, 36219 зрителей
Главные тренеры
Игорь МеньщиковСергей Игнашевич
Голы
Игорь Лебеденко4′
Александр Рязанцев90+4′
Составы команд
1Юрий Нестеренко
90Алексей Кеняйкин
90+1′
24Максим Ненахов
16Максим Шоркин
28Азат Байрыев
47Сергей Божин
8Олег Алейник
49Роман Шишкин
15Азим Фатуллаев
7Александр Рязанцев
22Мухаммад Султонов
24Андрей Лях
9Анзор Саная
28Руслан Магаль
4Иван Хомуха
77′
44Артем Самсонов
86′
7Эдуард Булия
4Александр Елисеев
5Антон Пискунов
90′
20Артур Галоян
57′
25Артем Попов
17Михаил Багаев
31Денис Ткачук
63′
10Игорь Лебеденко
53′
70Игорь Горбунов
77Илья Самошников
72Камиль Муллин
64′
33Иван Сергеев
79′
11Алексей Евсеев
27Олег Калугин
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Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
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