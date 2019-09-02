Любовь к футболу довела россиянина до голодовки
Россиянин Константин Литвинов объявил голодовку
Россиянин Константин Литвинов объявил голодовку
Литвинов заявил, что разочарован игрой «Енисея» в Футбольной национальной лиге: красноярцы не могут выиграть 10 матчей подряд и занимают последнее место в турнирной таблице.
Фанат отметил, что болеет за клуб с 1988 года и «поражается безволием команды» и нежеланием спортсменов играть.
Болельщик добавил, что объявляет голодовку до следующего матча команды. «Если “Енисей” не выиграет, я продолжу голодовку. Может быть, меня увидят футболисты. Футболисты, помните, что
Руководство «Енисея» пока не комментировало заявление Литвинова.
В следующем туре красноярцы встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 7 сентября.