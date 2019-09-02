Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
1.09
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Дженоа
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» остался без еврокубков
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Любовь к футболу довела россиянина до голодовки

Россиянин Константин Литвинов объявил голодовку из-за неудачного выступления красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Новости без вранья».

Наверх

Литвинов заявил, что разочарован игрой «Енисея» в Футбольной национальной лиге: красноярцы не могут выиграть 10 матчей подряд и занимают последнее место в турнирной таблице.

Читайте также
«Химки» установили рекорд ФНЛ по длительности беспроигрышной серии со старта сезона

Фанат отметил, что болеет за клуб с 1988 года и «поражается безволием команды» и нежеланием спортсменов играть.

Болельщик добавил, что объявляет голодовку до следующего матча команды. «Если “Енисей” не выиграет, я продолжу голодовку. Может быть, меня увидят футболисты. Футболисты, помните, что из-за вас кто-то сейчас голодает. Если вы не будете побеждать, то я умру. Я жду вашей победы», — подытожил он.

Руководство «Енисея» пока не комментировало заявление Литвинова.

В следующем туре красноярцы встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 7 сентября.

Читайте также
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Он был лучшим рапиристом СССР, но погиб в схватке с немцем
«Платье» Хабиба вызвало недоумение у болельщиков
Черчесов: Задача — сохранить интерес болельщиков после ЧМ-2018
Названа тройка претендентов на звание игрока года по версии ФИФА
Медведева: Надо уметь говорить людям «нет»
Свист, ненависть. Медведев побеждает на US Open под рокот трибун
Турнир для «своих». Как УЕФА может оставить клубы без ЛЧ
Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову — 56 (фото)
Стали известны претенденты на звание тренера года по версии ФИФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь