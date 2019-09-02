Любовь к футболу довела россиянина до голодовки

Литвинов заявил, что разочарован игрой «Енисея» в Футбольной национальной лиге: красноярцы не могут выиграть 10 матчей подряд и занимают последнее место в турнирной таблице.

Фанат отметил, что болеет за клуб с 1988 года и «поражается безволием команды» и нежеланием спортсменов играть.