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13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» подписали нападающего «Тамбова»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нападающий Мохамед Конате стал игроком подмосковных «Химок», сообщается на официальном сайте команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Срок контракта с 21-летним ивуарийским футболистом не уточняется.

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Конате начинал сезон в выступающем в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Тамбове», за который провел два матча. Ранее футболист играл за екатеринбургский «Урал», латвийский «Бабите», белорусский «Гомель», армянский «Пюник».

«Химки» после 11 туров занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, на одно очко отставая от лидирующего московского «Торпедо».

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