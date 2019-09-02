«Химки» подписали нападающего «Тамбова»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нападающий Мохамед Конате стал игроком подмосковных «Химок», сообщается на официальном сайте команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нападающий Мохамед Конате стал игроком подмосковных «Химок», сообщается на официальном сайте команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Срок контракта с 21-летним ивуарийским футболистом не уточняется.
Конате начинал сезон в выступающем в Российской
«Химки» после 11 туров занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, на одно очко отставая от лидирующего московского «Торпедо».