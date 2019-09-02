Капитан «Сочи» Песегов перешел в «Ротор»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Защитник Евгений Песегов перешел из «Сочи» в волгоградский «Ротор», об этом сообщается на официальном сайте волгоградского футбольного клуба.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Защитник Евгений Песегов перешел из «Сочи» в волгоградский «Ротор», об этом сообщается на официальном сайте волгоградского футбольного клуба.
Контракт с бывшим капитаном «Сочи» подписан на 2 года.
В минувшем сезоне Песегов провел 34 матча за «Сочи», забил 10 мячей и помог команде выйти в РПЛ.