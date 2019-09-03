Воронежский «Факел» подписал защитника из Премьер-лиги

Предыдущим клубом воспитанника московского «Спартака» был «Урал» из Екатеринбурга. В последний день трансферного окна клуб также заключил соглашения с защитником Алексеем Соловьевым и форвардом Александром Верулидзе. Первый после травмы не получил от «Армавира» предложения продлить контракт. А Верулидзе уже выступал за воронежский клуб в сезоне-2017/2018. Тогда он отыграл за «Факел» 16 матчей, в которых не совершил результативных действий. После подписания форварда болельщики команды вспомнили, как отец нападающего, известный арбитр Лаша Верулидзе, отработал матч «Луч» — «Факел» на финише сезона-2018/2019. Тогда судья засчитал неоднозначный гол команды из Владивостока и удалил с поля капитана воронежцев Игоря Лебеденко.