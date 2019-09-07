«Краснодар-2» на выезде разгромил «Спартак-2» в первенстве ФНЛ

Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Герман Онугха (29-я и 69-я минуты), еще один гол забил Александр Черников (63).

Следующий матч «Краснодар-2» проведет 14 сентября на выезде против московского «Торпедо», «Спартак-2» в этот же день сыграет в гостях с «Томью».