Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Сербия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Турция
Андорра
00
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Франция
Албания
20
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Болгария
40
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Литва
Украина
03
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Исландия
Молдавия
30
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Ротор
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Луч
12
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Косово
Чехия
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Краснодар-2
03
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нефтехимик
22
Все события
Фоторепортажи
11Россия в гостях победила Шотландию
8Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар-2» на выезде разгромил «Спартак-2» в первенстве ФНЛ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футболисты «Краснодара-2» на выезде разгромили московский «Спартак-2» в матче 12-го тура первенства ФНЛ.

Наверх

Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Герман Онугха (29-я и 69-я минуты), еще один гол забил Александр Черников (63).

Следующий матч «Краснодар-2» проведет 14 сентября на выезде против московского «Торпедо», «Спартак-2» в этот же день сыграет в гостях с «Томью».

Спартак-2
0:3
Первый тайм: 0:1
Краснодар-2
Футбол, Первый дивизион, Тур 127.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Спартак (4-е поле), 350 зрителей
Главные тренеры
Виктор БулатовОлег Фоменко
Голы
Герман Онугха29′
Александр Черников62′
Герман Онугха68′
Составы команд
27Тимур Акмурзин
58Станислав Агкацев
35Леонид Миронов
22Иван Таранов
36Артем Воропаев
40Андрей Ивашин
56Илья Гапонов
50Виталий Стежко
67Максим Сазонов
53Александр Черников
17Солтмурад Бакаев
62Алекс Мацукатов
22Михаил Игнатов
65Николай Бочко
73′
80Никита Бакалюк
15Николай Марков
77′
79Александр Руденко
81′
20Илья Жигулев
58′
42Владислав Васильев
73′
74Эдуард Сперцян
45Идриса Сиди Самбу
81Леон Сабуа
55′
74Дмитрий Маркитесов
78′
63Никита Сергеев
28Тиерно Тиуб
87Арутюн Григорян
83′
92Руслан Апеков
60Герман Онугха
90′
72Рустам Халназаров
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак-2
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар-2
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему суд освободил Кокорина и Мамаева
Сногсшибательная украинская чемпионка, которая легко уложит вас на лопатки
Медведев великолепен! Новая блестящая победа российского тенниса
Загитову проверили на фоне Медведевой. С Алиной можно тягаться?
Календурь. С датами матчей РПЛ снова проблемы
КХЛ идет на поводу у олигархов. Легализация аренды сделает хуже
Футболисты сборной Англии разгромили Болгарию в отборе Евро-2020
Сербия играет с Португалией в отборе Евро-2020 (трансляция)
Это’О завершил карьеру. В России он тоже оставил след
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь