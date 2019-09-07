«Краснодар-2» на выезде разгромил «Спартак-2» в первенстве ФНЛ
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футболисты «Краснодара-2» на выезде разгромили московский «Спартак-2» в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футболисты «Краснодара-2» на выезде разгромили московский «Спартак-2» в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Герман Онугха (29-я и 69-я минуты), еще один гол забил Александр Черников (63).
Следующий матч «Краснодар-2» проведет 14 сентября на выезде против московского «Торпедо», «Спартак-2» в этот же день сыграет в гостях с «Томью».
|Виктор Булатов
|Олег Фоменко
|Герман Онугха
|29′
|Александр Черников
|62′
|Герман Онугха
|68′
|27
|Тимур Акмурзин
|58
|Станислав Агкацев
|35
|Леонид Миронов
|22
|Иван Таранов
|36
|Артем Воропаев
|40
|Андрей Ивашин
|56
|Илья Гапонов
|50
|Виталий Стежко
|67
|Максим Сазонов
|53
|Александр Черников
|17
|Солтмурад Бакаев
|62
|Алекс Мацукатов
|22
|Михаил Игнатов
|65
|Николай Бочко
73′
|80
|Никита Бакалюк
|15
|Николай Марков
77′
|79
|Александр Руденко
81′
|20
|Илья Жигулев
58′
|42
|Владислав Васильев
73′
|74
|Эдуард Сперцян
|45
|Идриса Сиди Самбу
|81
|Леон Сабуа
55′
|74
|Дмитрий Маркитесов
78′
|63
|Никита Сергеев
|28
|Тиерно Тиуб
|87
|Арутюн Григорян
83′
|92
|Руслан Апеков
|60
|Герман Онугха
90′
|72
|Рустам Халназаров
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)