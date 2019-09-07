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21:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Факел» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче ФНЛ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Воронежский «Факел» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в домашнем матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в субботу в Воронеже, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Роман Воробьев (на 23-й минуте), у гостей отличился Павел Долгов (42).

«Енисей» прервал серию из трех поражений и набрал после 12 туров семь очков, но остался на последнем 20-м месте турнирной таблицы. «Факел» (10 очков) идет на 17-й строчке.

Факел
1:1
Первый тайм: 1:1
Енисей
Футбол, Первый дивизион, Тур 127.09.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Центральный стадион профсоюзов, 2535 зрителей
Главные тренеры
Сергей ОборинЮрий Газзаев
Голы
Роман Воробьев23′
Павел Долгов42′
Составы команд
22Станислав Бучнев
47Михаил Филиппов
64′
21Олег Красильниченко
4Шамиль Гасанов
25Михаил Смирнов
72′
8Роман Бугаев
96Александр Лихачев
27Павел Рожков
10Роман Косянчук
7Константин Савичев
88Владислав Мастерной
96Павел Долгов
33′
91Павел Яковлев
12Никита Раздорских
80′
7Роман Воробьев
81′
99Евгений Песиков
8Артур Рябокобыленко
77Александр Зотов
74′
11Илья Мазуров
67′
90Александр Ломакин
17Роман Пухов
80Арсен Хубулов
56′81′
77Михаил Петрусев
59′74′
18Олег Ланин
9Владислав Коробкин
83Александр Харитонов
65′
19Руслан Корян
33′70′
21Егор Иванов
34Олег Дмитриев
11Артур Саркисов
64′
32Давид Мильдзихов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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