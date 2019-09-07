«Факел» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Воронеже, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Роман Воробьев (на 23-й минуте), у гостей отличился Павел Долгов (42).

«Енисей» прервал серию из трех поражений и набрал после 12 туров семь очков, но остался на последнем 20-м месте турнирной таблицы. «Факел» (10 очков) идет на 17-й строчке.