«Факел» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче ФНЛ
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Воронежский «Факел» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в домашнем матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Воронежский «Факел» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в домашнем матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Воронеже, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Роман Воробьев (на 23-й минуте), у гостей отличился Павел Долгов (42).
«Енисей» прервал серию из трех поражений и набрал после 12 туров семь очков, но остался на последнем 20-м месте турнирной таблицы. «Факел» (10 очков) идет на 17-й строчке.
|Сергей Оборин
|Юрий Газзаев
|Роман Воробьев
|23′
|Павел Долгов
|42′
|22
|Станислав Бучнев
|47
|Михаил Филиппов
64′
|21
|Олег Красильниченко
|4
|Шамиль Гасанов
|25
|Михаил Смирнов
72′
|8
|Роман Бугаев
|96
|Александр Лихачев
|27
|Павел Рожков
|10
|Роман Косянчук
|7
|Константин Савичев
|88
|Владислав Мастерной
|96
|Павел Долгов
33′
|91
|Павел Яковлев
|12
|Никита Раздорских
80′
|7
|Роман Воробьев
81′
|99
|Евгений Песиков
|8
|Артур Рябокобыленко
|77
|Александр Зотов
74′
|11
|Илья Мазуров
67′
|90
|Александр Ломакин
|17
|Роман Пухов
|80
|Арсен Хубулов
56′81′
|77
|Михаил Петрусев
59′74′
|18
|Олег Ланин
|9
|Владислав Коробкин
|83
|Александр Харитонов
65′
|19
|Руслан Корян
33′70′
|21
|Егор Иванов
|34
|Олег Дмитриев
|11
|Артур Саркисов
64′
|32
|Давид Мильдзихов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)