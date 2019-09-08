«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Иваново, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Балтики». Хет-трик у победителей сделал Аллеф (54-я, 86-я и 90+1 минута), дубль оформил Михаил Маркин (69, 88). Третий и четвертый гол гости забили с пенальти. В составе проигравших отличился Максим Сидоров (5). Его одноклубник Александр Радченко был удален с поля (90+3).