«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Калининградская «Балтика» одержала победу над «Текстильщиком» из Иваново в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Калининградская «Балтика» одержала победу над «Текстильщиком» из Иваново в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Иваново, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Балтики».
«Балтика» с 15 очками занимает 13-е место в ФНЛ, «Текстильщик» с 8 баллами идет 19-м.
|Денис Бояринцев
|Евгений Калешин
|Максим Сидоров
|5′
|Аллеф
|54′
|Михаил Маркин
|69′
|Аллеф
|86′
|Михаил Маркин
|88′
|Аллеф
|90+1′
|1
|Алексей Смирнов
|1
|Евгений Латышонок
|23
|Алексей Макушкин
|2
|Наилсон
|4
|Максим Батов
|44
|Максим Тишкин
|7
|Алексей Горюшкин
|9
|Артем Макарчук
|11
|Максим Сидоров
|18
|Младен Кашчелан
|12
|Александр Радченко
90+3′
|96
|Максим Кузьмин
|3
|Кирилл Сараев
68′
|33
|Аллеф
|5
|Роман Путилин
|27
|Иван Маклаков
76′
|6
|Николай Радченко
75′
|8
|Аслан Дудиев
|13
|Александр Щаницин
|17
|Алан Чочиев
29′
|18
|Адиль Мухаметзянов
10′55′
|7
|Никита Глушков
|8
|Александр Солодков
|19
|Алихан Шаваев
73′
|21
|Евгений Андреев
67′
|38
|Ян Казаев
|25
|Илья Юрченко
|11
|Михаил Маркин
89′
|14
|Дамир Трегулов
57′
|81
|Виталий Жиронкин
|19
|Евгений Попов
|1
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)