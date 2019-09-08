Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Испания
Фарерские острова
20
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Швеция
Норвегия
11
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Греция
Лихтенштейн
10
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Финляндия
Италия
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Гибралтар
40
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия
Дания
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Румыния
Мальта
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Химки
10
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Армения
Босния и Герцеговина
42
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Балтика
15
Футбол. Сборные
16:00
Кения
Уганда
11
Все события
Фоторепортажи
11Россия в гостях победила Шотландию
14Станислав Черчесов. 56!
18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Калининградская «Балтика» одержала победу над «Текстильщиком» из Иваново в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Иваново, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Балтики». Хет-трик у победителей сделал Аллеф (54-я, 86-я и 90+1 минута), дубль оформил Михаил Маркин (69, 88). Третий и четвертый гол гости забили с пенальти. В составе проигравших отличился Максим Сидоров (5). Его одноклубник Александр Радченко был удален с поля (90+3).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Балтика» с 15 очками занимает 13-е место в ФНЛ, «Текстильщик» с 8 баллами идет 19-м.

Читайте также
Текстильщик
1:5
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Первый дивизион, Тур 128.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Спартак (4-е поле)
Главные тренеры
Денис БояринцевЕвгений Калешин
Голы
Максим Сидоров5′
Аллеф54′
Михаил Маркин69′
Аллеф86′
Михаил Маркин88′
Аллеф90+1′
Составы команд
1Алексей Смирнов
1Евгений Латышонок
23Алексей Макушкин
2Наилсон
4Максим Батов
44Максим Тишкин
7Алексей Горюшкин
9Артем Макарчук
11Максим Сидоров
18Младен Кашчелан
12Александр Радченко
90+3′
96Максим Кузьмин
3Кирилл Сараев
68′
33Аллеф
5Роман Путилин
27Иван Маклаков
76′
6Николай Радченко
75′
8Аслан Дудиев
13Александр Щаницин
17Алан Чочиев
29′
18Адиль Мухаметзянов
10′55′
7Никита Глушков
8Александр Солодков
19Алихан Шаваев
73′
21Евгений Андреев
67′
38Ян Казаев
25Илья Юрченко
11Михаил Маркин
89′
14Дамир Трегулов
57′
81Виталий Жиронкин
19Евгений Попов
Статистика
1Желтые карточки0
1Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Текстильщик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Балтика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему суд освободил Кокорина и Мамаева
Сногсшибательная украинская чемпионка, которая легко уложит вас на лопатки
Второй день прокатов: звезды Медведевой, короны Загитовой
Вратарь «Спартака» получил травму через день после возвращения
«Мечта тренера». Кто готов трудоустроить Кокорина и Мамаева
Проклятие Меган Маркл: почему Серена Уильямс проигрывает
Баскетболистам РФ не хватило победы для выхода в 1/4 финала КМ
«Ростов» забил трешку Сирии и ждет разрешения для игры в Дамаске
Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию в отборе Евро-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь