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20:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Московское «Торпедо» обыграло подмосковные «Химки» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.

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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сергей Божин (17-я минута). У «Химок» на 83-й минуте был удален Александр Филин.

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«Торпедо» лидирует с 31 очком, «Химки» идут на втором месте с 27 очками.

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Торпедо М
1:0
Первый тайм: 1:0
Химки
Футбол, Первый дивизион, Тур 128.09.2019, 18:00 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичАндрей Талалаев
Голы
Сергей Божин17′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
22Илья Лантратов
16Максим Шоркин
6Дмитрий Тихий
47Сергей Божин
25Александр Филин
25′83′
49Роман Шишкин
42′
33Евгений Гапон
7Александр Рязанцев
5Александр Трошечкин
77Илья Самошников
52Равиль Нетфуллин
33Иван Сергеев
14Артем Полярус
61′
20Артур Галоян
46′
26Валерий Почивалин
44Артем Самсонов
18Андрей Мендель
76′
27Олег Калугин
20′46′
70Андрей Мурнин
24Андрей Лях
92Алексей Скворцов
46′
28Руслан Магаль
55′
44Илья Кухарчук
17Михаил Багаев
88Владимир Дядюн
46′
10Игорь Лебеденко
90′
10Камран Алиев
52′
6Сергей Шустиков
97Дмитрий Каменщиков
46′
24Мохамед Конате
90+3′
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2Желтые карточки3
0Красные карточки1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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