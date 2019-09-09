Лишь 20 секунд продлилась пресс-конференция тренера «Химок» после поражения от «Торпедо»

После того, как ведущий представил Талалаева, специалист сказал: «Очень интересная игра двух лидеров ФНЛ. Первый тайм остался за командой хозяев, второй — за нами. Поздравляю хозяев с выигрышем. Если вопросов нет, до свидания, всего хорошего». Затем тренер подмосковной команды покинул пресс-конференцию.