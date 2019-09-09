Лишь 20 секунд продлилась пресс-конференция тренера «Химок» после поражения от «Торпедо»
Совсем короткой получилась
Совсем короткой получилась
После того, как ведущий представил Талалаева, специалист сказал: «Очень интересная игра двух лидеров ФНЛ. Первый тайм остался за командой хозяев, второй — за нами. Поздравляю хозяев с выигрышем. Если вопросов нет, до свидания, всего хорошего». Затем тренер подмосковной команды покинул
|Сергей Игнашевич
|Андрей Талалаев
|Сергей Божин
|17′
|90
|Алексей Кеняйкин
|22
|Илья Лантратов
|16
|Максим Шоркин
|6
|Дмитрий Тихий
|47
|Сергей Божин
|25
|Александр Филин
25′83′
|49
|Роман Шишкин
42′
|33
|Евгений Гапон
|7
|Александр Рязанцев
|5
|Александр Трошечкин
|77
|Илья Самошников
|52
|Равиль Нетфуллин
|33
|Иван Сергеев
|14
|Артем Полярус
61′
|20
|Артур Галоян
46′
|26
|Валерий Почивалин
|44
|Артем Самсонов
|18
|Андрей Мендель
76′
|27
|Олег Калугин
20′46′
|70
|Андрей Мурнин
|24
|Андрей Лях
|92
|Алексей Скворцов
46′
|28
|Руслан Магаль
55′
|44
|Илья Кухарчук
|17
|Михаил Багаев
|88
|Владимир Дядюн
46′
|10
|Игорь Лебеденко
90′
|10
|Камран Алиев
52′
|6
|Сергей Шустиков
|97
|Дмитрий Каменщиков
46′
|24
|Мохамед Конате
90+3′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)