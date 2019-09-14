«Луч» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владивостокский «Луч» и «Нижний Новгород» разошлись миром в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владивостокский «Луч» и «Нижний Новгород» разошлись миром в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся во Владивостоке в субботу, завершилась со счетом 0:0.
Обе команды набрали по 17 очков, «Луч» находится на восьмом месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» — на девятом.
|Рустем Хузин
|Дмитрий Черышев
|1
|Александр Котляров
|99
|Николай Сысуев
|2
|Алексей Аравин
|24
|Виталий Федорив
25′
|5
|Денис Магадиев
|29
|Владимир Хозин
30′
|30
|Эрвинг Джо Ботака-Иобома
86′
|58
|Илья Зуев
|7
|Даур Квеквескири
90+4′
|20
|Павел Комолов
|20
|Вадим Стеклов
|41
|Александр Сапета
20′
|32
|Астемир Абазов
18′
|97
|Игорь Портнягин
|12
|Сергей Пономаренко
57′
|3
|Али Гаджибеков
65′
|3
|Максим Насадюк
|87
|Юрий Лебедев
|94
|Анатолий Катрич
64′
|13
|Павел Игнатович
90′
|10
|Александр Носов
|12
|Айхан Гусейнов
|9
|Руслан Гордиенко
86′
|17
|Павел Голышев
71′
|77
|Владислав Руденко
|8
|Иван Чудин
|11
|Саид Алиев
78′
|61
|Александр Ставпец
63′
|48
|Александр Кутьин
|10
|Максим Палиенко
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Буланов(Россия, Саранск)