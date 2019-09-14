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13:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Луч» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владивостокский «Луч» и «Нижний Новгород» разошлись миром в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке в субботу, завершилась со счетом 0:0.

Обе команды набрали по 17 очков, «Луч» находится на восьмом месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» — на девятом.

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Первый тайм: 0:0
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Рустем ХузинДмитрий Черышев
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2Алексей Аравин
24Виталий Федорив
25′
5Денис Магадиев
29Владимир Хозин
30′
30Эрвинг Джо Ботака-Иобома
86′
58Илья Зуев
7Даур Квеквескири
90+4′
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20Вадим Стеклов
41Александр Сапета
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78′
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63′
48Александр Кутьин
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Главный судьяЕвгений Буланов(Россия, Саранск)
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