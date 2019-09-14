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16:22 (мск), источник: ТАСС

«Спартак-2» сыграл вничью с «Томью» в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 14 сентября. Московский клуб «Спартак-2» со счетом 2:2 сыграл вничью в Томске с местной «Томью» в матче 13-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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В составе «Спартака-2» голы забили Максим Данилин (16-я минута) и Максим Глушенков (70). У «Томи» отличились Максим Житнев (48) и Павел Киреенко (62).

«Спартак-2» не может выиграть в четвертом туре Олимп-ФНЛ подряд, ранее столичный клуб потерпел три подряд поражения, в последний раз клуб побеждал 20 августа в домашнем матче с красноярским «Енисеем» (2:0).

В турнирной таблице столичная команда занимает 13-е место, набрав после 13 матчей 16 очков, клуб из Томска располагается на шестой строчке, в активе команды 20 очков. Лидирует в чемпионате московское «Торпедо», набравшее после 12 туров 31 очко.

В следующем матче «Спартак-2» дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 21 сентября, томский клуб в этот же день встретится в гостях с «Торпедо».

В других матчах игрового дня владивостокский «Луч» дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), матч между калининградской «Балтикой» и красноярским «Енисеем» в Красноярске также не выявил победителя (2:2).

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