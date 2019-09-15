Семин — первый тренер, выигравший 300 матчей чемпионата России

Источник: Спорт-Экспресс

72-летний специалист, недавно проведший 600-й матч в высшей лиге, стал первым, кому удалось добраться до этой отметки. Его главный преследователь Валерий Газзаев выиграл 246 матчей, Олег Романцев — 203. Из продолжающих работу в премьер-лиге второе место занимает Рашид Рахимов, на счету команд которого 100 побед.

287 матчей Семин выиграл, тренируя «Локомотив». С «Динамо» и «Анжи» Юрий Павлович побеждал всего по одному разу, с «Мордовией» — 11.