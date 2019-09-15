Семин — первый тренер, выигравший 300 матчей чемпионата России
Победа «Локомотива» над «Сочи» в девятом туре чемпионата России стала для главного тренера железнодорожников Юрия Семина 300-й в элитном российском дивизионе.
Победа «Локомотива» над «Сочи» в девятом туре чемпионата России стала для главного тренера железнодорожников Юрия Семина 300-й в элитном российском дивизионе.
72-летний специалист, недавно проведший 600-й матч в высшей лиге, стал первым, кому удалось добраться до этой отметки. Его главный преследователь Валерий Газзаев выиграл 246 матчей, Олег Романцев — 203. Из продолжающих работу в
287 матчей Семин выиграл, тренируя «Локомотив». С «Динамо» и «Анжи» Юрий Павлович побеждал всего по одному разу, с «Мордовией» — 11.
«Сочи» — 45-я команда, которую удалось обыграть Семину в высшем российском дивизионе. Ему не удалось справиться только с двумя соперниками — родным «Локомотивом» (четыре попытки) и новосибирской «Сибирью», за которую выступал в середине 1970-х. Любимые соперники Семина — «Ростов», «Динамо» и ЦСКА, уступившие ему по 20 раз.
|Александр Точилин
|Юрий Семин
|Гжегож Крыховяк(Федор Смолов, Жоау Мариу)
|20′
|35
|Сослан Джанаев
|1
|Маринату Гильерме
|13
|Федор Кудряшов
|2
|Дмитрий Живоглядов
42′
|26
|Никита Калугин
|20
|Владислав Игнатьев
|20
|Игорь Юрганов
62′
|14
|Ведран Чорлука
|45
|Иван Миладинович
|17
|Рифат Жемалетдинов
|16
|Кристиан Нобоа
|23
|Жоау Мариу
|15
|Ибрагим Цаллагов
38′
|6
|Дмитрий Баринов
45′
|77
|Дмитрий Полоз
|7
|Гжегож Крыховяк
|18
|Никита Бурмистров
69′
|5
|Бенедикт Хеведес
79′
|24
|Эльмир Набиуллин
|27
|Мурило
|87
|Александр Карапетян
46′
|11
|Антон Миранчук
13′
|94
|Душан Лагатор
90+3′
|19
|Эдер
|17
|Андрей Мостовой
76′
|9
|Федор Смолов
83′
|9
|Антон Заболотный
|18
|Александр Коломейцев
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)