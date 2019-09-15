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09:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин — первый тренер, выигравший 300 матчей чемпионата России

Победа «Локомотива» над «Сочи» в девятом туре чемпионата России стала для главного тренера железнодорожников Юрия Семина 300-й в элитном российском дивизионе.

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Источник: Спорт-Экспресс

72-летний специалист, недавно проведший 600-й матч в высшей лиге, стал первым, кому удалось добраться до этой отметки. Его главный преследователь Валерий Газзаев выиграл 246 матчей, Олег Романцев — 203. Из продолжающих работу в премьер-лиге второе место занимает Рашид Рахимов, на счету команд которого 100 побед.

287 матчей Семин выиграл, тренируя «Локомотив». С «Динамо» и «Анжи» Юрий Павлович побеждал всего по одному разу, с «Мордовией» — 11.

«Сочи» — 45-я команда, которую удалось обыграть Семину в высшем российском дивизионе. Ему не удалось справиться только с двумя соперниками — родным «Локомотивом» (четыре попытки) и новосибирской «Сибирью», за которую выступал в середине 1970-х. Любимые соперники Семина — «Ростов», «Динамо» и ЦСКА, уступившие ему по 20 раз.

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Александр ТочилинЮрий Семин
Голы
Гжегож Крыховяк(Федор Смолов, Жоау Мариу)20′
Составы команд
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20Владислав Игнатьев
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62′
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16Кристиан Нобоа
23Жоау Мариу
15Ибрагим Цаллагов
38′
6Дмитрий Баринов
45′
77Дмитрий Полоз
7Гжегож Крыховяк
18Никита Бурмистров
69′
5Бенедикт Хеведес
79′
24Эльмир Набиуллин
27Мурило
87Александр Карапетян
46′
11Антон Миранчук
13′
94Душан Лагатор
90+3′
19Эдер
17Андрей Мостовой
76′
9Федор Смолов
83′
9Антон Заболотный
18Александр Коломейцев
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
16Удары (всего)20
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
0Угловые4
16Фолы8
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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