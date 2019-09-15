«Торпедо» установило рекорд ФНЛ, одержав восемь побед подряд

«Торпедо» установило рекорд ФНЛ, одержав восемь побед подряд

Вчера, 14 сентября, московское «Торпедо» на своём поле со счётом 2:1 обыграло «Краснодар-2» в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги.