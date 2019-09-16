Руководство волгоградского «Ротора» назвало новых тренеров команды
Объявлен новый состав тренерского штаба, в который кроме Игоря Меньщикова включили Тараса Тризну и Валерия Алескарова.
Объявлен новый состав тренерского штаба, в который кроме Игоря Меньщикова включили Тараса Тризну и Валерия Алескарова.
Напомним, что руководство футбольного клуба решило расторгнуть контракт со старшим тренером Павлом Могилевским, который практически полностью руководил «сине-голубыми». Решение о его отставке приняли в связи с очень низкими спортивными результатами команды из Волгограда. Напомним, что из последних пяти матчей, волгоградцы выиграли только один, а четыре проиграли. Вместе со старшим тренером футбольный клуб покидает весь состав тренерского штаба, сообщает «Волгоградская правда.ру».
Накануне, к матчу с «Факелом» из Воронежа, футболистов готовил уже главный тренер Игорь Меньщиков. С понедельника ему станет помогать старший тренер Тарас Тризна. Они уже работали вместе в клубе «Зенит-Ижевск» с 2013 по 2018 год. Также подготовкой спортсменов займется тренер вратарей Валерий Алескаров, который занимал такую же должность в «Муроме» и «Нефтехимике».