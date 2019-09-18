Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Ювентус
Футбол. Еврокубки
19:55
Брюгге
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
19:55
Олимпиакос П
Тоттенхэм Хотспур
22
Все события
Фоторепортажи
8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Василенко утвержден главным тренером курского «Авангарда»

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Олег Василенко утвержден на посту главного тренера курского «Авангарда», сообщается на официальном сайте финалиста Кубка России по футболу 2018 года.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Василенко пришел в курскую команду в летнее межсезонье на пост старшего тренера в штабе Мурата Искакова. После ухода из клуба Искакова в августе 45-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Василенко ранее работал главным тренером в «Сочи», екатеринбургском «Урале», минском «Динамо» и литовском «Тракае», с которым сумел преодолеть два раунда квалификации Лиги Европы. В минувшем сезоне трудился в тренерском штабе калининградской «Балтики».

«Авангард» идет в «зоне вылета» первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), занимая 16-ю строчку с 12 очками в активе. Курская команда не побеждала в первенстве с 3 августа, безвыигрышная серия насчитывает уже семь матчей (5 ничьих, 2 поражения).

Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Стала известна зарплата Кокорина в «Зените»
СМИ: «Реал» приобретет Килиана Мбаппе за рекордную сумму
Александр Овечкин получит приз имени Уэйна Гретцки
Он забивал «Зениту», а в 19 оформил рекордный хет-трик в ЛЧ
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
«ПСЖ» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
Михаил Прохоров завершил сделку по продаже своего клуба НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь