Василенко утвержден главным тренером курского «Авангарда»
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Олег Василенко утвержден на посту главного тренера курского «Авангарда», сообщается на официальном сайте финалиста Кубка России по футболу 2018 года.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Олег Василенко утвержден на посту главного тренера курского «Авангарда», сообщается на официальном сайте финалиста Кубка России по футболу 2018 года.
Василенко пришел в курскую команду в летнее межсезонье на пост старшего тренера в штабе Мурата Искакова. После ухода из клуба Искакова в августе 45-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
Василенко ранее работал главным тренером в «Сочи», екатеринбургском «Урале», минском «Динамо» и литовском «Тракае», с которым сумел преодолеть два раунда квалификации Лиги Европы. В минувшем сезоне трудился в тренерском штабе калининградской «Балтики».
«Авангард» идет в «зоне вылета» первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), занимая 16-ю строчку с 12 очками в активе. Курская команда не побеждала в первенстве с 3 августа, безвыигрышная серия насчитывает уже семь матчей (5 ничьих, 2 поражения).