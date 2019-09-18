Василенко утвержден главным тренером курского «Авангарда»

Источник: Спорт РИА Новости

Василенко пришел в курскую команду в летнее межсезонье на пост старшего тренера в штабе Мурата Искакова. После ухода из клуба Искакова в августе 45-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Василенко ранее работал главным тренером в «Сочи», екатеринбургском «Урале», минском «Динамо» и литовском «Тракае», с которым сумел преодолеть два раунда квалификации Лиги Европы. В минувшем сезоне трудился в тренерском штабе калининградской «Балтики».