Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Барселона
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Интер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Брест
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Амьен
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Монако
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Дижон
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Рубин
50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ростов
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Верона
21
Футбол. Зарубежный
18:30
Марсель
Монпелье
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Армавир
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Ротор
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Химки
03
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Шинник
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Томь
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Уотфорд
80
Футбол. Зарубежный
17:00
Леванте
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Падерборн
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Аугсбург
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нефтехимик
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Брешиа
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Авангард К
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Крылья Советов
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал
Вальядолид
20
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
10Парфенов — Кононов — 4:1
20:35 (мск), источник: ТАСС

«Чертаново» проиграло «Шиннику» в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 21 сентября. Московский клуб «Чертаново» со счетом 0:1 уступил ярославскому «Шиннику» в матче 14-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Наверх

Единственный гол в матче забил Василий Алейников на 41-й минуте.

В субботу столичный «Спартак-2» продлил серию без побед до пяти матчей (четыре поражения и одна ничья), уступив дома нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:3. Лидер чемпионата московское «Торпедо» дома обыграло томскую «Томь» (2:1).

В турнирной таблице «Чертаново» занимает шестое место, набрав после 14 матчей 22 очка, «Шинник» располагается на пятой строчке, в активе команды 23 очка. Лидирует в чемпионате московское «Торпедо», набравшее после 14 туров 37 очков.

В следующем туре 29 сентября «Чертаново» на выезде сыграет с владивостокским «Лучом», а 25 сентября в рамках 1/16 Кубка России встретится дома с «Оренбургом». «Шинник» 25 сентября дома примет «Сочи» в рамках Кубка России, а 29 сентября на домашнем поле сыграет со «Спартаком-2».

Результаты других матчей игрового дня:

«Нижний Новгород» — «Авангард» (Курск) -1:1;.

«Мордовия» (Саранск) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0;.

«Чайка» (Ростовская область) — «Краснодар-2» — 1:1;.

«Армавир» — «Луч» — 0:0;.

«Балтика» (Калининград) — «Ротор» (Волгоград) — 2:1;.

«Факел» (Воронеж) — «Химки» (Московская область) — 0:3.

Чертаново
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шинник
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Зенит» — «Рубин»: провал Шаронова и бенефис Сутормина
«Сити» забил 8 мячей «Уотфорду», Кейн исполнил трюк Овечкина
Зидан разозлил руководство мадридского «Реала»
У Медведева пятый финал подряд. Он просто герой
Лучший матч «Спартака». Красно-белые разбили лидера за 40 секунд
Клуб РПЛ открестился от подающего дурной пример Мамаева
Австрийская полиция погубила Шипулина. Им все сойдет с рук
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь