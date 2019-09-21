«Чертаново» проиграло «Шиннику» в матче Олимп-ФНЛ

Единственный гол в матче забил Василий Алейников на 41-й минуте.

В субботу столичный «Спартак-2» продлил серию без побед до пяти матчей (четыре поражения и одна ничья), уступив дома нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:3. Лидер чемпионата московское «Торпедо» дома обыграло томскую «Томь» (2:1).

В турнирной таблице «Чертаново» занимает шестое место, набрав после 14 матчей 22 очка, «Шинник» располагается на пятой строчке, в активе команды 23 очка. Лидирует в чемпионате московское «Торпедо», набравшее после 14 туров 37 очков.

В следующем туре 29 сентября «Чертаново» на выезде сыграет с владивостокским «Лучом», а 25 сентября в рамках 1/16 Кубка России встретится дома с «Оренбургом». «Шинник» 25 сентября дома примет «Сочи» в рамках Кубка России, а 29 сентября на домашнем поле сыграет со «Спартаком-2».

Результаты других матчей игрового дня:

«Нижний Новгород» — «Авангард» (Курск) -1:1;.

«Мордовия» (Саранск) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0;.

«Чайка» (Ростовская область) — «Краснодар-2» — 1:1;.

«Армавир» — «Луч» — 0:0;.

«Балтика» (Калининград) — «Ротор» (Волгоград) — 2:1;.