«Шинник» одержал волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

«Спартак-2» не может выиграть в шестом туре Олимп — ФНЛ подряд, потерпев пять поражений и сыграв один раз вничью, в последний раз клуб побеждал 20 августа в домашнем матче с красноярским «Енисеем» (2:0). «Шинник» не проигрывает пятый матч кряду, ярославская команда одержала три победы и дважды сыграла вничью, в последний раз проигрывала в домашнем матче подмосковным «Химкам» 25 августа (0:1).