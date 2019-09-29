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17:36 (мск), источник: ТАСС

«Шинник» одержал волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

ТАСС, 29 сентября. Московский клуб «Спартак-2» со счетом 2:3 уступил ярославскому «Шиннику» в гоствеом матче 15-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Шинника» отличились Иван Олейников (3-я минута), Николай Покидышев (28) и Тимур Пухов (77), у столичной команды голами отметились Сильванус Нимели (8) и Солтмурад Бакаев (12).

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«Спартак-2» не может выиграть в шестом туре Олимп — ФНЛ подряд, потерпев пять поражений и сыграв один раз вничью, в последний раз клуб побеждал 20 августа в домашнем матче с красноярским «Енисеем» (2:0). «Шинник» не проигрывает пятый матч кряду, ярославская команда одержала три победы и дважды сыграла вничью, в последний раз проигрывала в домашнем матче подмосковным «Химкам» 25 августа (0:1).

В турнирной таблице «Спартак-2» идет на 13-м месте, набрав 16 очков, «Шинник» поднялся на третью строчку, в активе клуба 26 баллов. В следующем туре московская команда в гостях сыграет со столичным «Чертаново» 5 октября, ярославский клуб в этот же день в гостях встретится с московским «Торпедо».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Луч» (Владивосток) — «Чертаново» (Москва) — 0:1;.
  • «Енисей» (Красноярск) — «Мордовия (Саранск) — 2:1;.
  • «Томь» (Томск) — «Чайка» (Ростовская область) — 3:1.
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Шинник
3:2
Первый тайм: 2:2
Спартак-2
Футбол, Первый дивизион, Тур 1529.09.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Шинник
Главные тренеры
Александр ПобегаловВиктор Булатов
Голы
Иван Олейников3′
Сильванус Нимели8′
Николай Покидышев28′
Солтмурад Бакаев12′
Тимур Пухов78′
Составы команд
1Станислав Антипин
90+6′
27Тимур Акмурзин
2Константин Щербаков
36Артем Воропаев
17Николай Покидышев
39Павел Маслов
94Федор Первушин
90+1′
63Даниил Петрунин
35′
8Олег Кожемякин
67Максим Сазонов
13Никита Дроздов
90+3′
22Михаил Игнатов
85′
27Василий Алейников
80Никита Бакалюк
10Иван Олейников
74′
79Александр Руденко
11Тимур Пухов
17Солтмурад Бакаев
79′
15Дмитрий Самойлов
56′
42Владислав Васильев
20Александр Эктов
21Малкольм Баду
63′
9Эльдар Низамутдинов
90′
74Дмитрий Маркитесов
5Вячеслав Зинков
66Сильванус Нимели
85′
22Сергей Самодин
67′
28Тиерно Тиуб
7Алексей Пугин
71′
98Илья Визнович
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнатолий Жабченко(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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