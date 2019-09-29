«Шинник» одержал волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ
ТАСС, 29 сентября. Московский клуб «Спартак-2» со счетом 2:3 уступил ярославскому «Шиннику» в гоствеом матче 15-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 29 сентября. Московский клуб «Спартак-2» со счетом 2:3 уступил ярославскому «Шиннику» в гоствеом матче 15-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе «Шинника» отличились Иван Олейников (3-я минута), Николай Покидышев (28) и Тимур Пухов (77), у столичной команды голами отметились Сильванус Нимели (8) и Солтмурад Бакаев (12).
«Спартак-2» не может выиграть в шестом туре Олимп — ФНЛ подряд, потерпев пять поражений и сыграв один раз вничью, в последний раз клуб побеждал 20 августа в домашнем матче с красноярским «Енисеем» (2:0). «Шинник» не проигрывает пятый матч кряду, ярославская команда одержала три победы и дважды сыграла вничью, в последний раз проигрывала в домашнем матче подмосковным «Химкам» 25 августа (0:1).
В турнирной таблице «Спартак-2» идет на 13-м месте, набрав 16 очков, «Шинник» поднялся на третью строчку, в активе клуба 26 баллов. В следующем туре московская команда в гостях сыграет со столичным «Чертаново» 5 октября, ярославский клуб в этот же день в гостях встретится с московским «Торпедо».
|Александр Побегалов
|Виктор Булатов
|Иван Олейников
|3′
|Сильванус Нимели
|8′
|Николай Покидышев
|28′
|Солтмурад Бакаев
|12′
|Тимур Пухов
|78′
|1
|Станислав Антипин
90+6′
|27
|Тимур Акмурзин
|2
|Константин Щербаков
|36
|Артем Воропаев
|17
|Николай Покидышев
|39
|Павел Маслов
|94
|Федор Первушин
90+1′
|63
|Даниил Петрунин
35′
|8
|Олег Кожемякин
|67
|Максим Сазонов
|13
|Никита Дроздов
90+3′
|22
|Михаил Игнатов
85′
|27
|Василий Алейников
|80
|Никита Бакалюк
|10
|Иван Олейников
74′
|79
|Александр Руденко
|11
|Тимур Пухов
|17
|Солтмурад Бакаев
79′
|15
|Дмитрий Самойлов
56′
|42
|Владислав Васильев
|20
|Александр Эктов
|21
|Малкольм Баду
63′
|9
|Эльдар Низамутдинов
90′
|74
|Дмитрий Маркитесов
|5
|Вячеслав Зинков
|66
|Сильванус Нимели
85′
|22
|Сергей Самодин
67′
|28
|Тиерно Тиуб
|7
|Алексей Пугин
71′
|98
|Илья Визнович
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Анатолий Жабченко(Россия, Краснодар)