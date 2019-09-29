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22:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нефтехимик» притормозил Игнашевича, в Волгограде состоялся самый безумный матч сезона

«СЭ» рассказывает о главных событиях 15-го тура в первом дивизионе.

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Источник: РИА "Новости"

Конец торпедовской серии

Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 29.09.2019, 16:00

Нефтехимик1Торпедо М0

В Казань, где во время реконструкции своего стадиона принимает соперников «Нефтехимик», лидер приехал с очевидной целью — выиграть в первенстве десятый раз подряд. Однако команда Юрия Уткульбаева — не подарок для любого соперника. Нижнекамцы не знали поражений на протяжении месяца (+3=2−0), и за них выступает второй бомбардир турнира Макаров. В первом тайме казалось, что Денис поставил цель, как минимум, догнать лидера спора снайперов Сергеева. Если один из лидеров автозаводцев в центре внимания практически не оказывался, то Макаров нанес шесть ударов. Единственное, ему не хватало точности, а самым опасным получился штрафной в его исполнении.

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В целом же по моментам по итогам первых 45 минут наблюдалось равенство. Хозяев спас Голубев, остановивший удар Максимова, который головой замыкал классную подачу Магаля. В аналогичной ситуации — и тоже с линии площади ворот — уже по торпедовским воротам промахнулся Галиулин. Уже во втором тайме соперники обменялись ошибками вратарей при игре на выходах. «Торпедо» должен был наказывать Хубаев, но прицел ему, похоже, немного сбило движение проводившего за черно-белых 100-й матч Лебеденко. Сергеев же безупречно перебросил головой Голубева, однако того подстраховал Куликов.

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Пожалуй, этот момент оказался ключевым, и, в конце концов, заслуживший успех «Нефтехимик» забил в не самой очевидной ситуации. Удар Петрова со штрафного усложнил рикошет, из-за чего Кеняйкину не удалось выручить команду. А финальный штурм, несмотря на внесенные Сергеем Игнашевичем коррективы, результата не принес.

Апогеем игры стал выстрел Шишкина с линии штрафной, когда Голубев невероятным образом вытянул мяч из «девятка». Гости еще успели подать угловой, на который прибежал Кеняйкин, но последние надежды разбились о выстроенную нижнекамцами стену в площади ворот.

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Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 29.09.2019, 18:00

Химки0Балтика1

«Торпедо», впрочем, сохранило прежний отрыв от второго места из-за сенсационной осечки «Химок». Красно-черные впервые под началом Андрея Талалаева проиграли на своем поле, а для «Балтики» эта неделя — лучшая в сезоне. С интервалом в несколько дней калиниградцы выбили из Кубка России его обладателя «Локомотив», а после успеха в Подмосковье закрепились в середине таблицы.

Голевое пиршество

Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 29.09.2019, 17:00

Ротор5СКА-Хабаровск3

Увольнение прежнего тренерского штаба волжан отчасти было связано с тем, что команда не могла добиться результата в важных матчах. Например, выбыла из Кубка России еще в 1/32 финала и уступила дома «Торпедо». В этом плане игра с дальневосточниками была показательной, и на этот раз «Ротор» начал так, как и положено претенденту на повышение в классе. Хозяева максимально воспользовались элементарной усталостью СКА после двухчасового кубкового сражения с «Ахматом».

Три гола к 15-й минуте — это почти нокаут. Однако выбрасывать белый фланг Алексей Поддубский не собирался. Напротив, еще до середины первого тайма хабаровчане провели две замены, и оставшийся без планового отдыха Кацаев ворвался в игру, сделав ее самой безумной в текущем сезоне. Забил один мяч, потом ответил на четвертый результативный выпад «Ротора», а перед уходом на перерыв Брагин сократил отставание до минимума. Фактически во втором тайме все началось заново, и 22 тысячи зрителей жили игрой.

Надо сказать, что перерыв Игорь Меньщиков провел с толком. Волжане выглядели острее и забили снявший все вопросы пятый мяч. Символично, что произошло это в тот момент, когда проблемы со здоровьем возникли у Кацаева. Лаша Верулидзе готовился указать на 11-метровую отметку после сноса Евсеева, однако выдержал паузу и позволил рвавшемуся к мячу Ткачуку оформить хет-трик ударом с игры.

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«Чайка» критикует судей, Газзаев празднует первую победу

Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 29.09.2019, 13:00

Томь3Чайка1

Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 29.09.2019, 13:00

Енисей2Мордовия1

Кубок России можно назвать животворящим турниром. По крайней мере, применительно к двум сибирским клубам. «Томь», которой долго не удавалось выиграть и забить на домашнем стадионе, словно сняла невидимые оковы в процессе разгрома «Тамбова». Вот и закрепившаяся в верхней половине таблицы «Чайка» не устояла на «Труде», а подопечные Василия Баскакова снова подтянулись к лидирующей группе. Справедливости ради следует признать, что команда из Песчанокопского с 13-й минуты играла в меньшинстве, и наставник гостей Дмитрий Воецкий назвал удаление Павленко странным.

— Второй мяч забивается из «вне игры», прошлую игру мы играли на кубок, игрок подыгрывает себе рукой, забивает единственный мяч…, — цитирует Воецкого официальный сайт лиги. — Прошло 15 туров, мы, конечно, молчали про судейство, но из игры в игру судьи извиняются после окончания. К ребятам претензий по этой игре нет. А по судьям… Когда извиняются после каждой игры, то, наверно, нужно принимать какие-то меры.

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«Енисей» же, несмотря на проигрыш «Зениту», вдруг обнаружил в себе потенциал, который гораздо выше текущего положения красноярцев в подвале турнирной таблицы. Еще в прошлом сезоне выступавшая в РПЛ команда не знала побед на протяжении тринадцати туров, но смогла остановить падение голом за мгновения до финального свистка. «Не доиграли буквально 30 секунд», — сокрушался после матча наставник «Мордовии» Марат Мустафин, чью команду поставил в тупик закрутивший мяч со штрафного в ближний угол Бугаев. Это первый с июля успех команды.

— В целом, считаю, выиграли закономерно, — заявил в свою очередь главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев. — Другое дело, что в первом тайме нужно было решать все вопросы. Мы повели 1:0, и у нас было достаточно подходов. Но потом соперник забил гол, не создав ни одного момента. Естественно было видно, что пенальти немножко выбил из колеи. В перерыве говорили, что 1:1 — это то же самое, что 0:0, и надо продолжать играть. В конце матча наше давление воплотилось в гол. Мы выиграли заслуженно, но заставили болельщиков поволноваться.

Остальные результаты

Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 29.09.2019, 10:00

Луч0Чертаново1

Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 29.09.2019, 15:00

Шинник3Спартак-22

Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 29.09.2019, 16:00

Авангард К2Армавир1

Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 29.09.2019, 16:00

Текстильщик0Нижний Новгород2

Первый дивизион 2019/2020
Тур 15, 30.09.2019, 17:00

Краснодар-2-Факел-
Ротор
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