РФС запретил «КАМАЗу» проводить матчи на домашней арене

«Мы выявили, что ряд предписаний комиссии по сертификации “КАМАЗ” не устранил. В связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадиона и безопасности зрителей принято решение (комиссией по сертификации) приостановить действие сертификата соответствия стадиона “КАМАЗа”. До исправления нарушений “КАМАЗ” не может проводить матчей на домашнем стадионе», — сказал Мельников.

Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком» прошел в Набережных Челнах 25 сентября и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1. В социальных сетях появилось видео с гостевой трибуны стадиона, на котором видно, что болельщиков «Спартака» запускают на сектор, огороженный железной сеткой, а затем запирают вход на трибуну на ключ. Представитель управления МВД России по городу Набережные Челны сообщил РИА Новости, что все заграждения на стадионе были согласованы с «КАМАЗом» как с принимающей стороной.