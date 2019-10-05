«Торпедо» переиграло «Шинник» и укрепило лидерство в первенстве Олимп-ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Торпедо» отличился Александр Рязанцев (74-я минута), на 30-й минуте мяч в свои ворота отправил футболист «Шинника» Николай Подкидышев.

«Торпедо» укрепило лидерство в турнирной таблице, набрав 40 очков. На втором месте идут «Химки» (34), третьем — «Ротор» (31), у «Шинника», «Нефтехимика» и «Чертаново» по 26 баллов. Московский «Спартак-2» занимает 14-е место (17).

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В 17-м туре «Торпедо» в гостях сыграет со «Спартаком-2», «Шинник» примет «Чайку», «Химки» дома встретятся с «Мордовией», «Ротор» примет «Нижний Новгород». Все матчи пройдут 12 октября.

Результаты других матчей тура: