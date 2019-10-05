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20:29 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» переиграло «Шинник» и укрепило лидерство в первенстве Олимп-ФНЛ

ТАСС, 5 октября. Московское «Торпедо» победило ярославский «Шинник» со счетом 2:0 в матче 16-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Торпедо» отличился Александр Рязанцев (74-я минута), на 30-й минуте мяч в свои ворота отправил футболист «Шинника» Николай Подкидышев.

«Торпедо» укрепило лидерство в турнирной таблице, набрав 40 очков. На втором месте идут «Химки» (34), третьем — «Ротор» (31), у «Шинника», «Нефтехимика» и «Чертаново» по 26 баллов. Московский «Спартак-2» занимает 14-е место (17).

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В 17-м туре «Торпедо» в гостях сыграет со «Спартаком-2», «Шинник» примет «Чайку», «Химки» дома встретятся с «Мордовией», «Ротор» примет «Нижний Новгород». Все матчи пройдут 12 октября.

Результаты других матчей тура:

  • «Луч» (Владивосток) — «Авангард» (Курск) — 2:2;.
  • «СКА-Хабаровск» — «Химки» — 1:1;.
  • «Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 1:3;.
  • «Чертаново» — «Спартак-2» — 2:2;.
  • «Армавир» — «Текстильщик» (Иваново) — 2:0;.
  • «Мордовия» (Саранск) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1;.
  • «Факел» (Воронеж) — «Томь» (Томск) — 0:0;.
  • «Балтика» (Калининград) — «Краснодар-2» — 4:1;.
  • «Чайка» (Ростовская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2.
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Торпедо М
2:0
Первый тайм: 1:0
Шинник
Футбол, Первый дивизион, Тур 165.10.2019, 18:00 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичАлександр Побегалов
Голы
Николай Покидышев30′
Александр Рязанцев74′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
1Станислав Антипин
16Максим Шоркин
3Валерий Цховребов
47Сергей Божин
17Николай Покидышев
49Роман Шишкин
94Федор Первушин
28Руслан Магаль
8Олег Кожемякин
77Илья Самошников
22Сергей Самодин
33Иван Сергеев
2Константин Щербаков
71′
7Александр Рязанцев
90′
20Александр Эктов
6Сергей Шустиков
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45′79′
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15Дмитрий Самойлов
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73′
9Эльдар Низамутдинов
4Александр Елисеев
27Василий Алейников
59′
88Михаил Бакаев
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0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
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