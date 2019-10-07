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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Калешин получил премию «Тренер месяца» и признался, что ненавидит её

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин был признан тренером месяца в ФНЛ.

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Наставник калининградского клуба признался, что негативно относится к подобным призам. По мнению Калешина, они не отражают вклада всех членов команды.

«Очень не нравится мне эта премия. Она заставляет человека испытывать нехорошие чувства, гордость и тщеславие. Ни один тренер не может быть лучшим, главное в футболе — игроки. Это премия наших футболистов, штаба, гендиректора, ребят, которые готовят поле, нашего повара. Ненавижу эту премию», — сказал Калешин на пресс-конференции после матча 16-го тура ФНЛ с «Краснодаром-2».

Встреча завершилась победой калининградцев со счётом 4:1. С учётом кубкового матча «Балтика» не проигрывает уже в последних 11 встречах.

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