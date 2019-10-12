«Торпедо» добиралось на «Открытие-Арену» на такси. И выдало потрясающий матч!
Это было настоящее дерби.
Это было настоящее дерби.
Пока идёт перерыв на матчи сборных, а основная команда «Спартака» ждёт назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера, руководство
В дождливую субботу на матч ФНЛ пришло около 6 тысяч зрителей. Фанатские трибуны за воротами были почти заполнены болельщиками обеих команд, однако визуально казалось, что болельщиков «Торпедо» гораздо больше. Сразу стало ясно, что игра будет протекать в очень душевной обстановке. К примеру, фанаты «Спартака» заряжали: «Только Торпедо», а тут же в ответ фанаты «Торпедо» скандировали — «и Спартак».
Весь матч фанаты обеих команд единодушно кричали заряды в адрес соперников — досталось и «Динамо», и ЦСКА, и «Локомотиву». Во втором тайме
Что касается игры, то зрители точно не пожалели, что пришли на матч. С самого начала «Торпедо» взяло инициативу в свои руки и имело несколько перспективных подходов к воротам. Особенно у гостей выделялся Рязанцев, который вёл всю игру команды. Но, несмотря на преимущество гостей, первым забил «Спартак». Александр Руденко, проведший 100 матч за «Спартак-2», воспользовался ошибкой защитников и реализовал выход один на один. При этом счёте команды ушли на перерыв. С самого начала второго тайма «Торпедо» ещё сильнее взвинтило темп и логично забило. Самошников здорово приложился с линии штрафной, и мяч от штанги залетел в ворота. Казалось, что теперь «Торпедо» понесётся добивать соперника, но этого не случилось, а через 15 минут полузащитник «Спартака» Володкин пальнул
По итогу все остались в плюсе: фанаты в дружеской и комфортной атмосфере посмотрели классный матч, молодые игроки «Спартака» почти сотворили сенсацию против лидера ФНЛ и могут гордиться собой, а «Торпедо» Игнашевича продолжает уверенно лидировать.
После матча главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов, знакомый с «Торпедо» не понаслышке, высоко оценил игру противников.
— Хочу поблагодарить наше руководство, которое дало провести этот матч на стадионе «Открытие Арена», и поблагодарить болельщиков. Атмосфера была футбольной, думаю, игра им понравилась. Обидно, третью игру мы ведём 2:1 и не можем довести игру до победы. «Торпедо» — лидер по праву, закономерно на первом месте таблицы.
Солтмурад Бакаев, чуть не забивший гол в этой встрече, тоже посчитал поражение довольно обидным.
— В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли на такой матч, и за ту атмосферу, которая царила на стадионе. А так же спасибо нашему клубу «Спартак» за то, что позволил нам сыграть на потрясающем стадионе.
Насчёт моей возможности забить — обыграл, но, может, в последний момент не хватило хладнокровности. Будем работать. Поражение обидное, два раза выходить вперёд и не удержать счёт. Приносим свои извинения за такой результат, обидно. Пацаны бились, все выложились на 100 процентов.
На
— Интригующий матч. Нельзя сказать, что мы любители такой игры. Сами ошибались, сами исправляли ошибки. Хорошо, что исправили. Парни молодцы, волевая победа, три очка в кармане. Ребята проявили необходимые качества, чтобы сломать игру и направить в то русло, в которое мы заслуживаем. По дороге у нас был
За рулем одной из машин был защитник Сергей Шустиков, который после матча поделился впечатлениями с журналистами.
— Так вышло, что автобус не приехал. Мы увидели две машины каршеринга, решили, что сядем на них и вызовем такси для остальных ребят. Я был за рулём одной машины, со мной были Кеняйкин, Калугин, полная машина, в общем. Особенная ответственность? Да нет, я же не первый раз за руль сел, — улыбнулся Сергей. — Что касается игры, то «Спартак» — очень хорошая команда, которая очень классно обращается с мячом и индивидуально, и хорошо играет стеночками. Ещё, конечно, плюс, что играли на «Открытие-Арене», дополнительные эмоции. Поскольку болельщики дружат, неплохую перекличку между собой вели. Поэтому матч получился хороший, праздничный, в семейной обстановке. Хорошо, что в конце мы смогли дожать и выиграть.
Будем надеяться, что на следующие матчи «Торпедо» своими силами добираться не придётся, и дорога обойдётся без происшествий.
Дарья Юрко
|Виктор Булатов
|Сергей Игнашевич
|Александр Руденко
|35′
|Илья Самошников
|55′
|Петр Володкин
|70′
|Игорь Лебеденко
|73′
|Максим Максимов
|85′
|31
|Антон Шитов
|90
|Алексей Кеняйкин
|36
|Артем Воропаев
|16
|Максим Шоркин
|39
|Павел Маслов
|47
|Сергей Божин
8′
|56
|Илья Гапонов
78′
|49
|Роман Шишкин
|63
|Даниил Петрунин
51′
|7
|Александр Рязанцев
|17
|Солтмурад Бакаев
|77
|Илья Самошников
57′
|43
|Петр Володкин
|10
|Игорь Лебеденко
|79
|Александр Руденко
|20
|Артур Галоян
46′
|67
|Максим Сазонов
89′
|44
|Артем Самсонов
|28
|Тиерно Тиуб
|27
|Олег Калугин
17′46′
|21
|Малкольм Баду
90′
|24
|Андрей Лях
|45
|Идриса Сиди Самбу
90+2′
|28
|Руслан Магаль
89′
|74
|Дмитрий Маркитесов
86′
|15
|Александр Орехов
|69
|Дмитрий Митрога
|33
|Иван Сергеев
78′
|73
|Максим Максимов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Чебан(Россия, Москва)