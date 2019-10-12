Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Гвинея
Коморские острова
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Босния и Герцеговина
Финляндия
Футбол. Сборные
19:00
Колумбия
Чили
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Камерун
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Ирландия
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Луч
43
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Мордовия
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Чайка
23
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Греция
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Армавир
11
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Торпедо М
23
Все события
Фоторепортажи
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» добиралось на «Открытие-Арену» на такси. И выдало потрясающий матч!

Это было настоящее дерби.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Пока идёт перерыв на матчи сборных, а основная команда «Спартака» ждёт назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера, руководство красно-белых решило задействовать основной стадион для матча ФНЛ. Это решение не было удивительным, потому что афиша располагала. Вторая команда «Спартака» играла с лидером ФНЛ — «Торпедо» Сергея Игнашевича. Исторически это один из самых знаковых матчей нашего футбола. Фанаты называют этот матч дружеским дерби, потому что отношения между болельщиками очень хорошие. Пресс-служба «Спартака» тоже не забыла про историю противостояния и креативно подошла к матчу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Только “Торпедо” и “Спартак”»

В дождливую субботу на матч ФНЛ пришло около 6 тысяч зрителей. Фанатские трибуны за воротами были почти заполнены болельщиками обеих команд, однако визуально казалось, что болельщиков «Торпедо» гораздо больше. Сразу стало ясно, что игра будет протекать в очень душевной обстановке. К примеру, фанаты «Спартака» заряжали: «Только Торпедо», а тут же в ответ фанаты «Торпедо» скандировали — «и Спартак».

Во время загрузки произошла ошибка.

Весь матч фанаты обеих команд единодушно кричали заряды в адрес соперников — досталось и «Динамо», и ЦСКА, и «Локомотиву». Во втором тайме красно-белая трибуна зажгла фонарики на телефонах и в один голос затянула «Лучший город земли» Муслима Магомаева. Несмотря на то, что играли команды из ФНЛ, атмосфера ничуть не уступала той, что обычно царит в Премьер-Лиге. В конце матча и «Спартак-2», и «Торпедо» всей командой пошли к своим фанатам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается игры, то зрители точно не пожалели, что пришли на матч. С самого начала «Торпедо» взяло инициативу в свои руки и имело несколько перспективных подходов к воротам. Особенно у гостей выделялся Рязанцев, который вёл всю игру команды. Но, несмотря на преимущество гостей, первым забил «Спартак». Александр Руденко, проведший 100 матч за «Спартак-2», воспользовался ошибкой защитников и реализовал выход один на один. При этом счёте команды ушли на перерыв. С самого начала второго тайма «Торпедо» ещё сильнее взвинтило темп и логично забило. Самошников здорово приложился с линии штрафной, и мяч от штанги залетел в ворота. Казалось, что теперь «Торпедо» понесётся добивать соперника, но этого не случилось, а через 15 минут полузащитник «Спартака» Володкин пальнул из-за пределов штрафной и попал. На стадионе все подумали, что грядёт сенсация, но через три минуты того же Самошникова свалили в штрафной площади, а Лебеденко уверенно реализовал пенальти. На 85 минуте Максим Максимов, вышедший на замену, принёс «Торпедо» победу, забив в пустые ворота головой после подачи с фланга.

По итогу все остались в плюсе: фанаты в дружеской и комфортной атмосфере посмотрели классный матч, молодые игроки «Спартака» почти сотворили сенсацию против лидера ФНЛ и могут гордиться собой, а «Торпедо» Игнашевича продолжает уверенно лидировать.

Читайте также
Футболисты «Торпедо» разгромили «Шеффилд» в товарищеском матче

«“Торпедо” — лидер по праву»

После матча главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов, знакомый с «Торпедо» не понаслышке, высоко оценил игру противников.

— Хочу поблагодарить наше руководство, которое дало провести этот матч на стадионе «Открытие Арена», и поблагодарить болельщиков. Атмосфера была футбольной, думаю, игра им понравилась. Обидно, третью игру мы ведём 2:1 и не можем довести игру до победы. «Торпедо» — лидер по праву, закономерно на первом месте таблицы.

Где-то нам не хватало силёнок. Надо было во втором тайме больше контролировать мяч. Хотя матч мог легко закончить ничьей. Замены? Тяжело сказать, что было бы, если бы мы сделали их пораньше. Не было уверенности, что люди выйдут и усилят игру. Пока явного усиления у нас на скамейке нет. Нам не хватило контригры, мы подсели. Приятно сыграть против «Торпедо», не чужого для меня клуба. Приятно встретиться со многими людьми оттуда, у нас хорошие отношения. А что касается самой игры, то особой подоплёки в спортивной части не было.
Солтмурад Бакаев, чуть не забивший гол в этой встрече, тоже посчитал поражение довольно обидным.

— В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли на такой матч, и за ту атмосферу, которая царила на стадионе. А так же спасибо нашему клубу «Спартак» за то, что позволил нам сыграть на потрясающем стадионе.
Виктор Булатов
главный тренер «Спартака-2»

Насчёт моей возможности забить — обыграл, но, может, в последний момент не хватило хладнокровности. Будем работать. Поражение обидное, два раза выходить вперёд и не удержать счёт. Приносим свои извинения за такой результат, обидно. Пацаны бились, все выложились на 100 процентов.

Читайте также
Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублей

«Форс-мажор не должен был на нас повлиять»

На пресс-конференции выяснилась ещё одна необычная деталь. После вопроса журналиста о том, не повлиял ли на команду инцидент, произошедший с «Торпедо» по пути на стадион, оказалось, что автобус сломался. На матч футболисты добирались практически своим ходом и приехали на стадион не за полтора часа, как обычно, а за час. Однако главный тренер Николай Савичев заверил, что на игроках это никак не сказалось.

— Интригующий матч. Нельзя сказать, что мы любители такой игры. Сами ошибались, сами исправляли ошибки. Хорошо, что исправили. Парни молодцы, волевая победа, три очка в кармане. Ребята проявили необходимые качества, чтобы сломать игру и направить в то русло, в которое мы заслуживаем. По дороге у нас был форс-мажор, но он не должен повлиять. Когда команда выходит на футбольное поле, все забывается.

Футболистам «Торпедо» пришлось воспользоваться не только такси, но и каршерингом.

За рулем одной из машин был защитник Сергей Шустиков, который после матча поделился впечатлениями с журналистами.

— Так вышло, что автобус не приехал. Мы увидели две машины каршеринга, решили, что сядем на них и вызовем такси для остальных ребят. Я был за рулём одной машины, со мной были Кеняйкин, Калугин, полная машина, в общем. Особенная ответственность? Да нет, я же не первый раз за руль сел, — улыбнулся Сергей. — Что касается игры, то «Спартак» — очень хорошая команда, которая очень классно обращается с мячом и индивидуально, и хорошо играет стеночками. Ещё, конечно, плюс, что играли на «Открытие-Арене», дополнительные эмоции. Поскольку болельщики дружат, неплохую перекличку между собой вели. Поэтому матч получился хороший, праздничный, в семейной обстановке. Хорошо, что в конце мы смогли дожать и выиграть.

Будем надеяться, что на следующие матчи «Торпедо» своими силами добираться не придётся, и дорога обойдётся без происшествий.

Дарья Юрко

Читайте также
Спартак-2
2:3
Первый тайм: 1:0
Торпедо М
Футбол, Первый дивизион, Тур 1712.10.2019, 12:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 6233 зрителя
Главные тренеры
Виктор БулатовСергей Игнашевич
Голы
Александр Руденко35′
Илья Самошников55′
Петр Володкин70′
Игорь Лебеденко73′
Максим Максимов85′
Составы команд
31Антон Шитов
90Алексей Кеняйкин
36Артем Воропаев
16Максим Шоркин
39Павел Маслов
47Сергей Божин
8′
56Илья Гапонов
78′
49Роман Шишкин
63Даниил Петрунин
51′
7Александр Рязанцев
17Солтмурад Бакаев
77Илья Самошников
57′
43Петр Володкин
10Игорь Лебеденко
79Александр Руденко
20Артур Галоян
46′
67Максим Сазонов
89′
44Артем Самсонов
28Тиерно Тиуб
27Олег Калугин
17′46′
21Малкольм Баду
90′
24Андрей Лях
45Идриса Сиди Самбу
90+2′
28Руслан Магаль
89′
74Дмитрий Маркитесов
86′
15Александр Орехов
69Дмитрий Митрога
33Иван Сергеев
78′
73Максим Максимов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чебан(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак-2
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Роналду издевался над Люксембургом, Англия впервые проиграла
Свечников и его клуб царят в НХЛ. У Андрея — отличная серия
У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Бобровский спасал команду, даже потеряв клюшку. Не помогло
Черчесов против лозунгов. Россия готовится к Кипру
Братья Емельяненко могут провести бои на одном турнире
Менеджер Усика объяснил отказ спортсмена от боя с россиянином
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь