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18:55 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» одержал четвертую подряд победу в ФНЛ

ТАСС, 12 октября. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл воронежский «Факел» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Казани, где «Нефтехимик» проводит домашние матчи текущего сезона.

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Единственный мяч на седьмой минуте встречи забил Илья Петров.

«Нефтехимик» одержал четвертую победу кряду и продлил серию без поражений до восьми матчей (шесть побед, две ничьих), последний раз подопечные Юрия Уткульбаева проиграли 18 августа, уступив на выезде подмосковным «Химкам» (2:3).

«Нефтехимик» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 17 матчей. Лидирует московское «Торпедо» (43 очка), второе место занимают «Химки» (37), третье — волгоградский «Ротор» (34).

Результаты других матчей тура:

«Томь» — «Балтика» (Калининград) — 0:0;.

«Енисей» (Красноярск) — «Армавир» — 1:1;.

«Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск» — 2:2;.

«Ротор» — «Нижний Новгород» — 2:1;.

«Текстильщик» (Иваново) — «Луч» (Владивосток) — 4:3;.

«Химки» — «Мордовия» (Саранск) — 4:0;.

«Шинник» (Ярославль) — «Чайка» (Ростовская область) — 2:3;.

«Авангард» (Курск) — «Чертаново» — 0:1.

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