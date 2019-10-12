«Нефтехимик» одержал четвертую подряд победу в ФНЛ

Единственный мяч на седьмой минуте встречи забил Илья Петров.
«Нефтехимик» одержал четвертую победу кряду и продлил серию без поражений до восьми матчей (шесть побед, две ничьих), последний раз подопечные Юрия Уткульбаева проиграли 18 августа, уступив на выезде подмосковным «Химкам» (2:3).
«Нефтехимик» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 17 матчей. Лидирует московское «Торпедо» (43 очка), второе место занимают «Химки» (37), третье — волгоградский «Ротор» (34).
Результаты других матчей тура:
«Томь» — «Балтика» (Калининград) — 0:0;.
«Енисей» (Красноярск) — «Армавир» — 1:1;.
«Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск» — 2:2;.
«Ротор» — «Нижний Новгород» — 2:1;.
«Текстильщик» (Иваново) — «Луч» (Владивосток) — 4:3;.
«Химки» — «Мордовия» (Саранск) — 4:0;.
«Шинник» (Ярославль) — «Чайка» (Ростовская область) — 2:3;.
«Авангард» (Курск) — «Чертаново» — 0:1.