Бесчастных назначен главным тренером «Факела»

Специалист подписал с клубом соглашение, которое действительно до окончания нынешнего сезона.

На посту наставника воронежского клуба Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушёл в отставку.

«Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Первый матч под руководством нового наставника клуб проведёт 19 октября на своём поле с ярославским «Шинником».