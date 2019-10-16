Бесчастных назначен главным тренером «Факела»
Новым главным тренером воронежского «Факела» назначен Владимир Бесчастных, сообщается на официальном сайте клуба.
Новым главным тренером воронежского «Факела» назначен Владимир Бесчастных, сообщается на официальном сайте клуба.
Специалист подписал с клубом соглашение, которое действительно до окончания нынешнего сезона.
На посту наставника воронежского клуба Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушёл в отставку.
«Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Первый матч под руководством нового наставника клуб проведёт 19 октября на своём поле с ярославским «Шинником».
45-летний Бесчастных ранее возглавлял молодёжную команду московского «Спартака», а также входил в тренерские штабы «Армавира» и «Тосно».