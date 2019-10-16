Евдокимов сменил Черышева на посту главного тренера «Нижнего Новгорода»

Источник: Спорт РИА Новости

Экс-нападающий сборной России и отец полузащитника российской команды Дениса Черышева Дмитрий Черышев возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. Перед ним была поставлена задача в ближайшие два года вывести клуб в элитный дивизион чемпионата страны. В текущем сезоне «Нижний Новгород» после 17 матчей с 21 очком идет на 11-м месте в турнирной таблице первенства ФНЛ.

«Прошедший сезон показал, что перемены ФК “Нижний Новгород” необходимы. Конечно, клуб вышел в 1/8 финала Кубка России, но в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11-е место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что главная задача — выход в премьер-лигу — не потеряла своей актуальности.

«Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее выполнить и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды», — сказал глава региона.