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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евдокимов сменил Черышева на посту главного тренера «Нижнего Новгорода»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Роберт Евдокимов сменил Дмитрия Черышева на посту главного тренера клуба «Нижний Новгород», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Нижегородской области.

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Источник: Спорт РИА Новости

Экс-нападающий сборной России и отец полузащитника российской команды Дениса Черышева Дмитрий Черышев возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. Перед ним была поставлена задача в ближайшие два года вывести клуб в элитный дивизион чемпионата страны. В текущем сезоне «Нижний Новгород» после 17 матчей с 21 очком идет на 11-м месте в турнирной таблице первенства ФНЛ.

«Прошедший сезон показал, что перемены ФК “Нижний Новгород” необходимы. Конечно, клуб вышел в 1/8 финала Кубка России, но в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11-е место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что главная задача — выход в премьер-лигу — не потеряла своей актуальности.

«Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее выполнить и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды», — сказал глава региона.

Последним местом работы 49-летнего Евдокимова была другая команда ФНЛ волгоградский «Ротор», которую он возглавлял в 2018 году.

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