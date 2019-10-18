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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Титов: Футболом в Красноярском крае пытаются командовать дилетанты

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов, ранее входивший в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Енисее», раскритиковал руководство региона.

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Источник: РИА "Новости"

«Могу лишь подтвердить, что профессиональным футболом в Красноярском крае пытаются командовать дилетанты, поэтому в ближайшие лет 10 ничего серьёзного там не будет. Нужен ли вообще региону футбол — большой вопрос. Красноярские виды спорта испокон веку — бенди, регби. В силу климата — хоккей.

Вкладываются большие деньги в баскетбол и волейбол. Вот и пусть вкладываются, раз команды играют. Но футбола по остаточному принципу не бывает.

Аленичев ходил на встречу с губернатором. Услышал: «На профессиональный спорт из краевого бюджета уходят миллиарды. А зачем мне это надо, если полно проблем с социалкой, жилфондом, ЖКХ?» — цитирует Титова «Матч ТВ».

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