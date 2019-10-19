«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Томью», «Енисей» обыграл «Луч»

Источник: РИА "Новости"

Встреча между СКА и «Томью» прошла в субботу в Хабаровске и завершилась со счетом 1:1. На гол Ильи Кузьмичева (6-я минута) томичи ответили мячом Максима Казанкова (29). Хозяева доигрывали матч в меньшинстве после удаления Евгения Шлякова (54).

Победу «Енисею» в выездном матче с «Лучом» принес точный удар Михаила Комкова с пенальти, назначенного арбитром уже в компенсированное время — 1:0.