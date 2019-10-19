Главный тренер «Луча» Хузин покинул свой клуб

Источник: РИА "Новости"

Также отмечается, что Хузин ушёл с поста главного тренера «Луча» после проигрыша его подопечных в домашнем матче восемнадцатого тура ФНЛ с красноярским «Енисеем».

Отметим, команда «Луч» играла под руководством Рустема Хузина в 59 матчах, из которых в 16 она выиграла, в 19 проиграла и в 24 сыграла вничью.