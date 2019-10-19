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14:13 (мск), источник: ИА REGNUM

Главный тренер «Луча» Хузин покинул свой клуб

Главный тренер владивостокского футбольного клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч» Рустем Хузин покинул занимаемый им пост. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба владивостокской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Также отмечается, что Хузин ушёл с поста главного тренера «Луча» после проигрыша его подопечных в домашнем матче восемнадцатого тура ФНЛ с красноярским «Енисеем».

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Отметим, команда «Луч» играла под руководством Рустема Хузина в 59 матчах, из которых в 16 она выиграла, в 19 проиграла и в 24 сыграла вничью.

Также отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный красноярский клуб «Енисей» обыграл футболистов владивостокского «Луча» в матче восемнадцатого тура ФНЛ со счетом 0:1.

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Луч
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Первый тайм: 0:0
Енисей
Футбол, Первый дивизион, Тур 1819.10.2019, 09:00 (МСК UTC+3)Динамо, 1650 зрителей
Главные тренеры
Рустем ХузинЮрий Газзаев
Голы
Михаил Комков90+3′
Составы команд
31Михаил Пономаренко
47Михаил Филиппов
3Максим Насадюк
35′
24Александр Клещенко
4Павел Степанец
27Павел Рожков
18Кирилл Марущак
32Давид Мильдзихов
66′
10Александр Носов
7Константин Савичев
12Сергей Пономаренко
14Максим Семакин
32Астемир Абазов
23Матвей Ужгин
78′
8Александр Макаренко
52′52′
99Евгений Песиков
23Антон Кротов
18Олег Ланин
57′74′
94Анатолий Катрич
83′
21Егор Иванов
17Никита Саламатов
80Арсен Хубулов
67′
9Руслан Гордиенко
72′
10Михаил Комков
7Даур Квеквескири
90Александр Ломакин
59′
11Саид Алиев
58′
83Александр Харитонов
48Александр Кутьин
29Хуан Эдуардо Лескано
46′
9Артем Делькин
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Амелин(Россия, Тула)
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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