Главный тренер «Луча» Хузин покинул свой клуб
Главный тренер владивостокского футбольного клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч» Рустем Хузин покинул занимаемый им пост. Об этом 19 октября сообщает
Главный тренер владивостокского футбольного клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч» Рустем Хузин покинул занимаемый им пост. Об этом 19 октября сообщает
Также отмечается, что Хузин ушёл с поста главного тренера «Луча» после проигрыша его подопечных в домашнем матче восемнадцатого тура ФНЛ с красноярским «Енисеем».
Отметим, команда «Луч» играла под руководством Рустема Хузина в 59 матчах, из которых в 16 она выиграла, в 19 проиграла и в 24 сыграла вничью.
Также отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный красноярский клуб «Енисей» обыграл футболистов владивостокского «Луча» в матче восемнадцатого тура ФНЛ со счетом 0:1.
|Рустем Хузин
|Юрий Газзаев
|Михаил Комков
|90+3′
|31
|Михаил Пономаренко
|47
|Михаил Филиппов
|3
|Максим Насадюк
35′
|24
|Александр Клещенко
|4
|Павел Степанец
|27
|Павел Рожков
|18
|Кирилл Марущак
|32
|Давид Мильдзихов
66′
|10
|Александр Носов
|7
|Константин Савичев
|12
|Сергей Пономаренко
|14
|Максим Семакин
|32
|Астемир Абазов
|23
|Матвей Ужгин
78′
|8
|Александр Макаренко
52′52′
|99
|Евгений Песиков
|23
|Антон Кротов
|18
|Олег Ланин
57′74′
|94
|Анатолий Катрич
83′
|21
|Егор Иванов
|17
|Никита Саламатов
|80
|Арсен Хубулов
67′
|9
|Руслан Гордиенко
72′
|10
|Михаил Комков
|7
|Даур Квеквескири
|90
|Александр Ломакин
59′
|11
|Саид Алиев
58′
|83
|Александр Харитонов
|48
|Александр Кутьин
|29
|Хуан Эдуардо Лескано
46′
|9
|Артем Делькин
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Амелин(Россия, Тула)