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18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» проиграли «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Подмосковные «Химки» уступили «Нижнему Новгороду» в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Максим Палиенко на 53-й минуте.

«Химки» с 37 очками занимают второе место в ФНЛ, «Нижний Новгород» с 24 баллами идет десятым.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Авангард» (Курск) — «Текстильщик» (Иваново) — 2:1,

«Мордовия» (Саранск) — «Краснодар-2» — 0:3.

Нижний Новгород
1:0
Первый тайм: 0:0
Химки
Футбол, Первый дивизион, Тур 1819.10.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Нижний Новгород
Главные тренеры
Роберт ЕвдокимовАндрей Талалаев
Голы
Максим Палиенко53′
Составы команд
1Артур Анисимов
90′
22Илья Лантратов
3Али Гаджибеков
6Дмитрий Тихий
24Виталий Федорив
15Егор Данилкин
29Владимир Хозин
25Александр Филин
51′
30Иван Темников
26Валерий Почивалин
8Иван Чудин
23Аршак Корян
31′
41Александр Сапета
20′
10Камран Алиев
71Артур Сагитов
5Александр Трошечкин
77′
10Максим Палиенко
88′
24Мохамед Конате
55Юрий Морозов
14Артем Полярус
17′60′
13Павел Игнатович
90+2′90′
18Андрей Мендель
90+3′
77Александр Салугин
52Равиль Нетфуллин
35′60′
61Александр Ставпец
82′
44Илья Кухарчук
17Павел Голышев
92Алексей Скворцов
47′60′
11Дмитрий Барков
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЮнус Кошко(Россия, Белореченск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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