«Химки» проиграли «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Подмосковные «Химки» уступили «Нижнему Новгороду» в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Подмосковные «Химки» уступили «Нижнему Новгороду» в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Максим Палиенко на 53-й минуте.
«Химки» с 37 очками занимают второе место в ФНЛ, «Нижний Новгород» с 24 баллами идет десятым.
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
«Авангард» (Курск) — «Текстильщик» (Иваново) — 2:1,
«Мордовия» (Саранск) — «Краснодар-2» — 0:3.
|Роберт Евдокимов
|Андрей Талалаев
|Максим Палиенко
|53′
|1
|Артур Анисимов
90′
|22
|Илья Лантратов
|3
|Али Гаджибеков
|6
|Дмитрий Тихий
|24
|Виталий Федорив
|15
|Егор Данилкин
|29
|Владимир Хозин
|25
|Александр Филин
51′
|30
|Иван Темников
|26
|Валерий Почивалин
|8
|Иван Чудин
|23
|Аршак Корян
31′
|41
|Александр Сапета
20′
|10
|Камран Алиев
|71
|Артур Сагитов
|5
|Александр Трошечкин
77′
|10
|Максим Палиенко
88′
|24
|Мохамед Конате
|55
|Юрий Морозов
|14
|Артем Полярус
17′60′
|13
|Павел Игнатович
90+2′90′
|18
|Андрей Мендель
90+3′
|77
|Александр Салугин
|52
|Равиль Нетфуллин
35′60′
|61
|Александр Ставпец
82′
|44
|Илья Кухарчук
|17
|Павел Голышев
|92
|Алексей Скворцов
47′60′
|11
|Дмитрий Барков
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Юнус Кошко(Россия, Белореченск)